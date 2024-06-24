«Россети Московский регион» обеспечили мощностью новый участок магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе»

Специалисты «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения к сетям многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Новая электросетевая инфраструктура обеспечит электроснабжение здания конечной станции, двух надземных пешеходных переходов, канализационной насосной станции, двух очистных сооружений, двух электрощитовых путепровода и наружного освещения на участке от транспортно-пересадочного узла «Столбово» до улицы Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью.

По готовности заявителя объекту транспортной инфраструктуры будет выдана мощность 768 кВт, основной источник питания – подстанция 110 кВ «Гавриково».

Для надежного электроснабжения нового участка магистрали энергетики построили две блочных комплектных трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ и установили в них по два трансформатора мощностью 400 кВА каждый, проложили кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 5,8 км, в том числе 2,6 км проложены в закрытых переходах методом горизонтально направленного бурения.

Участок дороги от транспортного-пересадочного узла «Столбово» до улицы Поляны планируется открыть в 2026 году. Он снизит нагрузку на Калужское шоссе, МКАД, улицы Александры Монаховой, Бартеневской и Академика Семенова, улучшит транспортную доступность поселения Сосенское и района Южное Бутово ЮЗАО. Коме того, благодаря новому участку дороги появится связь между улицей Поляны и Калужским шоссе, что исключит необходимость объезда.

Новая магистраль «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» обеспечит поперечную связь между развивающимися районами столицы и станет на юго-западе Москвы полноценным дублером МКАД. Длина трассы по прямому ходу составит 22,5 км, а общая, с новыми дорогами и развязками – 93,9 км.