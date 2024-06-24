В Ханты-Мансийском автономном округе повышают энергоэффективность

В Ханты-Мансийском автономном округе требуется оказать услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для наружного освещения территорий, сообщает RosTender.info.

Администрация города Радужный принимает заявки на участие в тендере до 16 июля. С победителем заключается контракт на сумму 37 млн рублей из средств городского бюджета.

Согласно документации, планируется замена существующих светильников на новые консольные осветительные приборы с алюминиевым корпусом типов ДНаТ 100/150/250 и ДРЛ 250 в количестве 701 шт. Данные меры направлены на энергосбережение и уменьшение объема используемых энергетических ресурсов. Гарантийный срок на вновь установленные светодиодные светильники должен составлять 7 лет.