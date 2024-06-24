Жителей деревни Дмитровского городского округа энергетики обеспечили качественным электроснабжением

Специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения частных домов д. Бородино Дмитровского городского округа. В июне 2024 года энергетики выполнили ремонт воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, питающей около 30 домовладений.

Линия протяженностью более километра отходит от подстанции КТП-2028. В ходе работ на ЛЭП было заменено 240 м провода на самонесущий изолированный провод, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям). В августе запланировано заменить на линии еще 645 м провода. Работы по модернизации воздушных линий обеспечат их бесперебойную работу и надежное электроснабжение потребителей.

Мероприятия производились в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией. Всего в 2024 г. специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать в Дмитровском г. о. 1,5 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и заменить оборудование в двух трансформаторных подстанциях. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта будут выполняться летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.