Компании «Нацпроектстроя» модернизировали 9-км участок БАМа в отрогах Туранского хребта

В Амурской области «Бамстроймеханизация» (входит в Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) модернизировала 9-километровый перегон БАМа Гвоздевский – Мустах в отрогах Туранского хребта. Накануне здесь открылось двухпутное движение поездов.

Для строительства второго пути механизаторы переработали на перегоне более 580 тысяч кубометров скального грунта. Из-за рельефа местности высота насыпей на ряде участков достигает 27 метров.

На перегоне построили 11 мостов и удлинили 3 водопропускные трубы. Все сооружения смонтированы с учетом быстрого подъема воды в реках после сильных дождей.

На двухпутном участке Гвоздевский – Мустах выполнили модернизацию устройств энергоснабжения. Перегон оборудовали цифровой российской автоматикой. Движением поездов здесь будет управлять микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя.

В рамках расширения БАМа строители восстановили притрассовую автодорогу. Теперь ей пользуются не только сотрудники, обслуживающие железнодорожную инфраструктуру, но и жители бамовских поселков.

Развитие линии Февральск – Новый Ургал, на которой расположен перегон Гвоздевский – Мустах, позволит пропускать больше поездов с Эльгинского и Огоджинского угольных месторождений в Южной Якутии и Амурской области. В итоге пропускная способность участка вырастет с 25 до 40 пар поездов в сутки. Работы – часть второго этапа программы развития Восточного полигона железных дорог.