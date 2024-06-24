Компании «Нацпроектстроя» модернизировали 9-км участок БАМа в отрогах Туранского хребта

8 часов назад
366
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям

В Амурской области «Бамстроймеханизация» (входит в Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) модернизировала 9-километровый перегон БАМа Гвоздевский – Мустах в отрогах Туранского хребта. Накануне здесь открылось двухпутное движение поездов.

Для строительства второго пути механизаторы переработали на перегоне более 580 тысяч кубометров скального грунта. Из-за рельефа местности высота насыпей на ряде участков достигает 27 метров. 

На перегоне построили 11 мостов и удлинили 3 водопропускные трубы. Все сооружения смонтированы с учетом быстрого подъема воды в реках после сильных дождей.

На двухпутном участке Гвоздевский – Мустах выполнили модернизацию устройств энергоснабжения. Перегон оборудовали цифровой российской автоматикой. Движением поездов здесь будет управлять микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя.

В рамках расширения БАМа строители восстановили притрассовую автодорогу. Теперь ей пользуются не только сотрудники, обслуживающие железнодорожную инфраструктуру, но и жители бамовских поселков.

Развитие линии Февральск – Новый Ургал, на которой расположен перегон Гвоздевский – Мустах, позволит пропускать больше поездов с Эльгинского и Огоджинского угольных месторождений в Южной Якутии и Амурской области. В итоге пропускная способность участка вырастет с 25 до 40 пар поездов в сутки. Работы – часть второго этапа программы развития Восточного полигона железных дорог. 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться
СГК вложит в котельные и теплосети Новосибирска еще 748 млн рублей
4 часа назад
17 июня СГК и мэрия Новосибирска заключили концессионное соглашение по муниципальным объектам теплоснабжения. Основной предмет соглашения — строительство восьми современных газовых блочно-модульных котельных. Концедентом в соглашении выступил город Новосибирск в лице департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, а концессионером — ООО «Новос...
РУСЭЛ совместно с Китаем развивает направление вакуумных выключателей
8 часов назад
В Китае представители холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) встретились с сотрудниками компании Shaanxi Baoguang Vacuum Import & Export Co., Ltd. Между сторонами заключен меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия. После этого планируется создание дорожной карты и подписание договора. «Холдинг РУСЭЛ выбирает только лучших партнеров, – подчеркну...
Строительство моста через Транссиб в Белогорске ускорится - власти
9 часов назад
Приоритетным в списке проектов по строительству мостов в Амурской области станет возведение нового путепровода в Белогорске, где введены ограничения для транспорта из-за ветхого состояния сооружения через Транссибирскую железнодорожную магистраль, сообщил губернатор региона Василий Орлов в понедельник. "Рассмотрели перенос строительства путепровода в Белогорске на более ранний срок. Мы п...
Удоканская медь получит в 2024 г. более 4 млрд руб. субсидий на инфраструктуру
9 часов назад
Правительство РФ распоряжением №1587-р от 21.06.24 утвердило перечень юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока, которым в 2024 году будут предоставлены субсидии на развитие инфраструктуры. В их числе Удоканская медь, которая получит 972 млн рублей на прокладкужелезнодорожных путей, 1,6 млрд рублей на котельную №1 и связанную с ней инфраструктуру ГОК &la...
Индустриальный квартал появится в Москворечье-Сабурове по проекту КРТ
11 часов назад
Неэффективно используемый участок на юге столицы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. «Участок в районе Москворечье-Сабурово площадью 1,4 га подлежит реорга...
Правительство направит свыше 9,5 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе
12 часов назад
Более 9,5 млрд рублей будет направлено на поддержку инвесторов, реализующих значимые проекты в регионах Дальневосточного федерального округа. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Субсидии получат десять инвесторов, чьи инициативы прошли конкурсный отбор. В числе таких инициатив – создание агропромышленного парка в Южно-Сах...
Чебоксарское предприятие «Сеспель» откроет в Чувашии новое производство линейки тяговых электроприводов
21 июн. 2024, 16:59:44
Соответствующее соглашение о намерениях в присутствии Главы Чувашии Олега Николаева заключили на полях Чебоксарского экономического форума исполнительный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» Денис Васильев и директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» Владимир Бакшаев. Производитель цистерн и полуприцепов вложит 3 млрд рублей...
В ДНР инвестируют 30 млрд рублей в строительство электрометаллургического завода
21 июн. 2024, 17:14:48
Завод по переработке металлолома, который намерены построить в Мариуполе, будет выпускать арматурную сталь, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Донбасса. "Сумма инвестиций по проекту строительства электрометаллургического завода по переработке металлического лома в Мариуполе составит 30 млрд рублей. Инвестором выступит ООО "Мариупольский металлургический завод", -...
Деловой квартал возведут в Текстильщиках по программе комплексного развития территорий
21 июн. 2024, 16:00:01
Территория находится вдоль Люблинской улицы, вблизи станции метро «Печатники» и одноименной станции второй линии Московского центрального диаметра. «Неэффективно используемый участок площадью 1,86 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 22. В рамках редевелопмента здесь планируется создать современное деловое пространство, в котором появится более 1,3 тысячи...
«Полярный литий» завершил полевой этап геологоразведочных работ на Колмозерском месторождении лития
21 июн. 2024, 14:45:01
Полностью пробурен весь запланированный на 2023–2024 годы объем разведочных скважин.   «Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и госкорпорации «Росатом», продолжает активную работу по подготовке к разработке крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития в Мурманской области. Полностью пробурен весь запланированный на 2023&ndash...
На Камчатке в 2024 году начнут строительство ВОЛС протяженностью порядка 440 км
21 июн. 2024, 13:45:17
Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью около 440 км начнут от поселка Оссора на Камчатке в 2024 году. Новая линия связи охватит восемь удаленных населенных пунктов полуострова, сообщает пресс-служба краевого правительства. "За 2023 год нам удалось реализовать исторический проект строительства оптоволоконной линии связи на северах. Интернет пришел уже в Оссор...
Правительство направит дополнительное финансирование на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов
21 июн. 2024, 10:15:00
Более 810 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписано. Средства поступят из резервного фонда кабмина и пойдут на софинансирование...
В Липецкой области запущено движение современных низкопольных трамваев по обновленному участку путей
20 июн. 2024, 17:00:37
В Липецкой области открыто движение по первому реконструированному участку трамвайных путей в рамках реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.  Новые трамваи запущены по укороченному маршруту № 2 (от остановки «Полиграфический комплекс» до остановки «Памятник Танкистам»). Всего программой до 2025 года в Липецке предусмотрен...
Новое здание для Эльгяйского музея построят в Якутии
20 июн. 2024, 15:45:19
Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства Эльгяйского регионального музейно-экологического центра имени Б. Н. Андреева в селе Эльгяй. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ). Эльгяйский...
В Чувашии открыт первый частный промышленный технопарк «АБАТ»
20 июн. 2024, 13:45:19
На площади более 6 гектаров и с инвестициями в 875 млн рублей он сосредоточен на производстве оборудования для пищевой промышленности и предлагает резидентам льготные условия и доступ к необходимой инфраструктуре. Технопарк привлек четырех резидентов. И «Завод моечных машин», вступивший в декабре, уже показал значительные успехи: удвоено число сотрудников до 80 человек, бюджетные по...
За 5 месяцев 2024 года промышленный рост в Якутии составил 9,7%
20 июн. 2024, 10:15:18
Промышленный рост в Республике Саха (Якутия) в 2024 году оставил 9,7%. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил Президенту РФ Владимиру Путина в ходе его рабочей поездки в Якутию 18 июня. «По итогам 5 месяцев промышленный рост у нас в Якутии составил 9,7% по сравнению с прошлым годом. ВРП увеличился на 5,6% Мы по всем показателям показываем очень хорошие результаты», – с...
Резидент ТОР «Находка», НЗМУ, приступает к строительству заводских коммуникаций
19 июн. 2024, 17:30:11
В порт Находки прибыло грузовое судно с новым оборудованием для Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), строящегося на территории опережающего развития (ТОР) «Находка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). На борту судна трубы и комплектующие для монтажа подземных сетей завода. Общая протяженность поступивших магистралей — чуть больше...
Завод нефтегазового оборудования за 3 млрд построят под Тюменью
19 июн. 2024, 16:00:00
Проект завода нефтегазового оборудования получил одобрение госэкспертизы. Его реализацией занимается компания «Тюменский производительный комплекс ОФС», указано в реестре заключений ООО «ЭкспертКапСтрой». Завод построят на 9 километре Велижанского тракта, неподалеку от СНТ «Электрон» и «Мелиоратор». В основном, н...
В Краснодарском крае появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны
19 июн. 2024, 15:45:00
Краснодар. В Павловском районе Краснодарского края появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. «Природный газ как топливо поможет сохранить экологию края. Сейчас нагрузка на нашу дорожную сеть в 12 раз превышает норму - помимо жителей края к нам приезжают туристы со всей страны. Из-за такого количества вых...
В 2024 году в Хабаровском крае отремонтируют 34 км федеральной трассы А-376 на участке Лидога – Ванино
19 июн. 2024, 15:00:11
Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает работы по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре, получившей федеральный статус в 2019 году. В настоящее время капитальный ремонт ведется на участках с 458-го по 474-й км, с 474-го по 490-й км, с 490-го по 507-й км и с 507-го по...