«Россети Кубань» готовят к зимнему периоду две подстанции в Успенском районе

Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт оборудования высоковольтных подстанций 35 кВ «Успенская» и «Плодопитомник» в Успенском районе Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией свыше 12 тысяч жителей, в том числе потребителей села Успенское, поселка Мичуринский, хуторов Лок, Подковский, Солдатский и Белецкий, а также объекты социальной и производственной сферы, телефонную станцию, очистные сооружения, предприятия малого и среднего бизнеса.

Специалисты отремонтировали на подстанциях оборудование закрытых распределительных устройств 10 кВ и коммутационных аппаратов открытых распределительных устройств 35 кВ, выполнили ремонт силовых трансформаторов.

На подстанции 35 кВ «Плодопитомник» взамен устаревшего оборудования специалисты смонтировали современные микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики. Новое оборудование российского производства отличается компактностью и многофункциональностью, высокой точностью в работе. Эти мероприятия позволят обеспечить стабильное функционирование силового оборудования подстанций, надежную защиту трансформаторов и распределительных устройств от нештатных ситуаций. На подстанции «Плодопитомник» взамен масляных выключателей 10 кВ будут установлены шесть вакуумных аналогов.