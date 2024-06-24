«Россети Кубань» готовят к зимнему периоду две подстанции в Успенском районе

4 часа назад
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Источник:
Россети Кубань
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Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт оборудования высоковольтных подстанций 35 кВ «Успенская» и «Плодопитомник» в Успенском районе Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией свыше 12 тысяч жителей, в том числе потребителей села Успенское, поселка Мичуринский, хуторов Лок, Подковский, Солдатский и Белецкий, а также объекты социальной и производственной сферы, телефонную станцию, очистные сооружения, предприятия малого и среднего бизнеса.

Специалисты отремонтировали на подстанциях оборудование закрытых распределительных устройств 10 кВ и коммутационных аппаратов открытых распределительных устройств 35 кВ, выполнили ремонт силовых трансформаторов.

На подстанции 35 кВ «Плодопитомник» взамен устаревшего оборудования специалисты смонтировали современные микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики. Новое оборудование российского производства отличается компактностью и многофункциональностью, высокой точностью в работе. Эти мероприятия позволят обеспечить стабильное функционирование силового оборудования подстанций, надежную защиту трансформаторов и распределительных устройств от нештатных ситуаций. На подстанции «Плодопитомник» взамен масляных выключателей 10 кВ будут установлены шесть вакуумных аналогов.

– Весной мы уже завершили ремонт подстанции 110 кВ «УНПС» в Успенском районе в рамках подготовки к зиме. Прилагаем все усилия, чтобы к началу сезонных максимумов нагрузок все технические мероприятия на энергообъектах были завершены в срок и обеспечено надежное электроснабжение жителей, социальных учреждений и всей районной инфраструктуры, – подчеркивает первый заместитель директора – главный инженер Армавирских электрических сетей Александр Попов.

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