«Россети Ленэнерго» запустили промышленный накопитель электроэнергии в Пушкине

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» запустили пилотный проект по применению промышленной системы накопления энергии (СНЭЭ) в г. Пушкин Санкт-Петербурга. Накопитель электроэнергии позволит сгладить пиковые нагрузки потребления и снизить оплату за потребленную мощность, рассчитываемую по среднему значению потребления в часы максимальной нагрузки энергосистемы.

Устройство оборудовано системой автоматизированного управления и самостоятельно прогнозирует часы пиковых нагрузок на день вперед и определяет стратегию использования энергоресурсов накопителя. Суммарная энергоемкость батарей составляет 354 кВт*ч. За преобразование отвечает двунаправленный полупроводниковый инвертор напряжения мощностью 250 кВт.

Система управления реализована на базе промышленных логических контроллеров отечественных производителей.