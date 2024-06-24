«Россети Ленэнерго» запустили промышленный накопитель электроэнергии в Пушкине
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» запустили пилотный проект по применению промышленной системы накопления энергии (СНЭЭ) в г. Пушкин Санкт-Петербурга. Накопитель электроэнергии позволит сгладить пиковые нагрузки потребления и снизить оплату за потребленную мощность, рассчитываемую по среднему значению потребления в часы максимальной нагрузки энергосистемы.
Устройство оборудовано системой автоматизированного управления и самостоятельно прогнозирует часы пиковых нагрузок на день вперед и определяет стратегию использования энергоресурсов накопителя. Суммарная энергоемкость батарей составляет 354 кВт*ч. За преобразование отвечает двунаправленный полупроводниковый инвертор напряжения мощностью 250 кВт.
Система управления реализована на базе промышленных логических контроллеров отечественных производителей.
«Системы накопления обеспечивают стабильность энергосистемы и бесперебойность передачи электроэнергии потребителю. Возможности и преимущества в их использовании особенно важны для поддержания работы социально значимых объектов: больниц, центров телекоммуникации, насосных станций и других», - пояснил директор филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» Эдуард Краев.