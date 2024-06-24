«Россети Тюмень» задействовали порядка 80 энергетиков для комплексной реконструкции распредсетей в Тюменском районе

За неделю протяженность реконструированных линий электропередачи в 6 муниципальных образованиях Тюменского района увеличилась в 1,5 раза и достигла 14 километров. Комплексная модернизация энергообъектов, которую выполняют специалисты «Россети Тюмень», направлена на повышение надежности электроснабжения жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в самом густонаселенном районе региона. С 24 по 30 июня энергетики продолжат работы на 4 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Горьковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском МО.

С начала июня энергетики заменили более 14 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 % до 90 %. Для подвеса СИП установлено 58 железобетонных опор взамен выработавших эксплуатационный ресурс деревянных аналогов. Кроме того, для удобства дальнейшего обслуживания ЛЭП специалисты выполняют вынос опор с частных земельных участков.

Для проведения комплексных технических мероприятий задействованы 79 специалистов и 26 единиц техники. Для безопасности энергетиков при выполнении работ в электроустановках компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Для удобства потребителей энергокомпания обеспечивает регулярное обновление информации в социальных сетях. Дополнительную консультацию жители могу получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.