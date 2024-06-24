«Россети» приступили к реконструкции одного из ключевых питающих центров Центрального Черноземья

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра приступил к техническому перевооружению подстанции 220 кВ «Бобров» в Воронежской области. Проект позволит повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, объектов транспортной инфраструктуры, в целом укрепить межрегиональные связи в Центрально-Черноземном макрорегионе.

Работы будут проведены в условиях действующей подстанции без ограничений электроснабжения потребителей. В частности, в рамках реконструкции предусмотрена замена коммутационного оборудования – выключателей 110 кВ на современные элегазовые аналоги. Энергетики установят микропроцессорные терминалы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Все оборудование сделано на российских предприятиях.

Мощность подстанции 220 кВ «Бобров» составляет 250 МВА. Она является основным питающим центром города Боброва и Бобровского района Воронежской области – жилого сектора, объектов коммунального хозяйства, транспорта. От подстанции также запитаны предприятия пищевого кластера, в том числе одного из самых известных в стране производителей продуктов питания под брендом «Геркулес».