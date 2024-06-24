СГК вложит в котельные и теплосети Новосибирска еще 748 млн рублей

17 июня СГК и мэрия Новосибирска заключили концессионное соглашение по муниципальным объектам теплоснабжения. Основной предмет соглашения — строительство восьми современных газовых блочно-модульных котельных.

Концедентом в соглашении выступил город Новосибирск в лице департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, а концессионером — ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК). Основной предмет соглашения — обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей за счет строительства восьми современных газовых блочно-модульных котельных мощностью от 0,2 до 3,5 Гкал/ч и переключение потребителей двух котельных на систему централизованного теплоснабжения. Концессионное соглашение заключено на 10 лет на сумму 748 млн рублей (с НДС — здесь и далее). К локальным теплоисточникам в настоящее время подключены свыше двухсот объектов. Модернизация повысит качество и экологичность теплоснабжения для более чем 5 тысяч горожан НТСК планирует установить новые котельные, которые заменят угольные теплоисточники с высокой степенью износа в пяти районах Новосибирска: Октябрьском, Первомайском, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах города.

Еще две котельные, на улицах Первомайская и Титова, по соглашению необходимо переключить на центральное теплоснабжение — от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 соответственно. Переключение затронет 27 объектов, в том числе детский сад. Для этого в ближайшие три года потребуется построить теплосети протяженностью 4 530 метров в однотрубном исчислении. На базе котельных будут оборудованы два центральных тепловых пункта. Это вторая концессия, которую СГК заключила с муниципалитетом Новосибирска. С учетом первой — на 5,9 млрд рублей, вложения в теплосетевые объекты муниципалитета суммарно составит 6,6 млрд рублей.

Новосибирск перешел в ценовую зону в 2022 году, что позволило начать 10-летнюю инвестпрограмму. Вложения в модернизацию за 10 лет составят 19,2 млрд рублей, и еще 6,6 млрд рублей будут вложены в рамках концессионных соглашений.