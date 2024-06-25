Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повысили надежность энергоснабжения в Талицком городском округе Свердловской области

Энергетики Талицких электрических сетей свердловского филиала «Свердловэнерго» выполнили капитальный ремонт оборудования подстанции 110/ 10 кВ «Пылаево». В частности, специалисты произвели замену 5-ти масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, а также выполнили ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.

На повышение надежности работы оборудования подстанции «Пылаево» энергокомпания направила порядка 2,5 млн. рублей.

Отметим, что центр питания обеспечивает надежное электроснабжение 7 населенных пунктов в Талицком городском округе с населением более 1,5 тысяч человек. В том числе, энергообъект снабжает электроэнергией 9 социально-значимых объектов, расположенных на данной территории, а также систему уличного освещения.

Модернизация подстанции позволит обеспечить качественное и бесперебойное снабжение электроэнергией жителей Талицкого района, а также при возникновении нештатных ситуаций даст возможность запитать клиентов Пышминского района по воздушной линии, классом напряжения 10 кВ Пылаевский, от подстанции 110/10 кВ Ощепково. А это порядка 1000 человек, проживающих в 3-х населенных пунктах.