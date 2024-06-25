Горно-металлургический проект с участием Ростеха в Приэльбрусье даст стране вольфрам, молибден и золото

Компания «Эльбрусметалл», созданная при участии Госкорпорации Ростех, приступила к геологоразведочным работам на золоторудном месторождении в Кабардино-Балкарии. Таким образом, горно-металлургический проект стал кластерным и включает в себя возможность добычи стратегически важных металлов – вольфрама, молибдена и золота.

Теперь, кроме Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, проект включает золоторудное месторождение им. Б.К. Михайлова, также расположенное в горах вблизи города Тырныауз. Проект реализуется с привлеченным в начале 2024 года профильным частным инвестором.

Компания «Эльбрусметалл», созданная для реализации проекта, уже проводит работы на золоторудном месторождении. Был разработан и прошел экспертизу проект геологоразведочных работ, проведена мобилизация подрядчиков для выполнения бурения, выполнена реконструкция производственной базы для подготовки и хранения проб руды, начаты геологоразведочные работы.

«Госкорпорация Ростех совместно с частным инвестором, получившим контрольный пакет акций «Эльбрусметалл», планомерно развивает в Северо-Кавказском федеральном округе амбициозный проект по созданию металлургического кластера, который, в частности, позволит закрыть все внутренние потребности российской промышленности по вольфрамосодержащему сырью. При развитии кластера будут задействованы самые современные и инновационные технологии по добыче металлических руд», – рассказали в Ростехе.

Лицензия на разработку месторождения им. Б.К. Михайлова была получена в 2023 году. Сроки выполнения работ по уточнению запасов и созданию технико-экономического обоснования разработки месторождения – до конца 2025 года.

По вольфрамо-молибденовому месторождению планомерно реализуется комплекс мероприятий по снижению рисков и повышению эффективности. Сейчас ведутся уточнение геологической модели месторождения и научные исследования по технологиям обогащения руды путем рентгенорадиометрической и тяжелосредной сепарации с привлечением ФГБУ «ВИМС». Мероприятия призваны повысить рентабельность отработки месторождения с учетом исторического наследия, сложных особенностей подземной добычи в высокогорье, рисков сбыта продукции и стоимости кредитного финансирования.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.