Начались подготовительные работы по проекту строительства второго Северомуйского тоннеля

Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сейчас у нас в районе Северомуйска и Окусикана разворачиваются строительные городки, завозится техника. Процесс пошел», – проинформировал он.

Глава Бурятии напомнил, что в 2021 году был сдан второй Байкальский тоннель протяженностью более 6 км.

«Он позволил обеспечить и повышение пропускной способности, и повышение безопасности, надежности работы БАМа. Можно делать вторые пути, но если посередине узкое горлышко, его не перепрыгнешь. И вот второй Северомуйский тоннель как раз расшивает самое узкое горлышко на БАМе и дает пропускную способность», – пояснил А. Цыденов.

Напомним, в паспорт III этапа Восточного полигона включены 4 крупных инженерных сооружения. Помимо Северомуйского, это Кодарский, Кузнецовский тоннели, а также мост через реку Амур. Объем капитальных вложений определен с учетом строительства объектов по договорам генподряда между РЖД и организациями, входящими в группу компаний «Бамтоннельстрой-Мост», с условием рассрочки платежа на уровне около 500 млрд руб.

«Общая пропускная способность Восточного полигона к концу этого года будет 180 млн т. Я подчеркну, к портам, еще есть внутренние перевозки: в Бурятию и из Бурятии, в Читу и из Читы. К 2030 году – 210 млн т, и это тоже существенный прирост, плюс программа утверждена до 2032–2035 годов с последующим ростом», – сказал А. Цыденов.

Павел Белов