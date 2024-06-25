Сельхозпредприятиям Волгоградской области предоставили почти два мегаватта мощности

Филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» с начала 2024 года электрифицировал 776 энергоустройств потребителей общей мощностью порядка 44 МВт. К сетям компании специалисты присоединили объекты сельскохозяйственных предприятий, операторов сотовой связи, интернет-провайдеров, магазинов и других.

Среди более 200 объектов, подключенных только в мае, 15 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности. Для их присоединения энергетики построили около двух километров линий электропередачи и установили четыре трансформаторные подстанции. Порядка двух мегаватт мощности компания предоставила для подключения складов для хранения продукции, механизированного тока, зерносушилок, системы мелиорации, полевых станов.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.