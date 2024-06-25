Строительство путепровода через железную дорогу на трассе Р-208 в Тамбовской области выполнено на 57%

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва ‒ Волгоград продолжает возведение искусственного сооружения через железную дорогу на 18-м км федеральной трассы Р-208 Тамбов ‒ Пенза. Она соединяет два региональных центра и является единственной дорогой, связывающей Тамбов с городом-спутником Рассказово и поселком Новая Ляда, где в совокупности проживает более 50 тысяч человек.

В настоящее время пересечение автомобильной и железной дорог на участке – одноуровневое. Водители вынуждены пропускать поезда на переезде. При интенсивности движения, достигающей 20 тысяч автомобилей в сутки, это приводит к заторам и длительным простоям до одного часа. Новый путепровод полностью решит эту проблему – движение станет беспрепятственным. Строительство этого важного для региона объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Путепровод, длина которого составит 96 м, выполнен почти на 70 %: полностью готовы все несущие конструкции сооружения, идет устройство выравнивающего слоя из цементобетона, монтаж лестничных сходов и подготовка к нанесению гидроизоляции.

Общая протяженность участка строительства превышает 2 км. Схема движения на данном отрезке трассы будет оптимизирована за счет строительства трех новых съездов и 15 примыканий. На автодорожной части объекта полностью устроено земляное полотно, для чего на участок доставлено более 450 тыс. тонн грунта. Сейчас идет устройство нижних и верхних слоев дорожной одежды, этот вид работ выполнен на 45 %.

Весь новый отрезок трассы, включая путепровод, будет полностью четырехполосным с осевым барьерным ограждением, которое снимет риски лобовых столкновений. На участке также предстоит смонтировать линию электроосвещения и устроить новую автостоянку с остановочными павильонами для пассажиров общественного транспорта.

Работы идут по графику и должны завершиться в сентябре 2025 года. Сейчас готовность всего объекта – более 57 %. Строительство проходит правее основного хода федеральной автодороги Р-208, что позволяет обеспечить непрерывность движения транспортного потока на время проведения работ.