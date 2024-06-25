В энергосистеме Оренбургской области реализован первый проект по внедрению цифровой технологии расчета допустимых перетоков мощности

3 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Филиал Системного оператора Оренбургское РДУ внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении (совокупность ЛЭП) «КС ЛАПНУ 1». Это первый проект СМЗУ, реализованный в энергосистеме Оренбургской области.

Линии электропередачи, входящие в состав контролируемого сечения «КС ЛАПНУ 1», обеспечивают электроснабжение потребителей в Центральном энергорайоне, а также части Западного энергорайона энергосистемы Оренбургской области. Использование результатов расчетов СМЗУ при управлении электроэнергетическим режимом для контролируемого сечения позволяет повысить степень использования пропускной способности электрической сети на величину до 10% (на 70 МВт).

«Применение цифровой технологии СМЗУ для определения допустимых перетоков активной мощности в реальном времени дает возможность оптимизировать загрузку электростанций Центрального энергорайона и снизить риски ввода ограничений электроснабжения потребителей при аварийных отключениях электросетевого и генерирующего оборудования», – пояснил директор Оренбургского РДУ Алексей Вершинин.

В рамках внедрения программного комплекса СМЗУ в Оренбургском РДУ установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация и проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении электроэнергетическим режимом работы энергосистемы.

«Работа Оренбургского РДУ по внедрению СМЗУ продолжится. Мы планируем, что в 2025 году с помощью СМЗУ допустимые параметры электроэнергетического режима будут определяться еще в двух контролируемых сечениях. При этом, цифровой комплекс позволит контролировать режим работы объектов электроэнергетики Актюбинского энергорайона энергосистемы Республики Казахстан», – отметил Алексей Вершинин.

СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс для расчета максимально допустимых перетоков (МДП) в электрической сети в режиме реального времени. Система позволяет учитывать текущую схемно-режимную ситуацию в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности. Она также позволяет значительно снизить риски ввода ограничений потребителей.

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