Жилой кластер появится на западе Москвы

В Можайском районе на западе Москвы появится уникальный жилой кластер, который объединит в себе творчество, спорт и креативные индустрии. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

Общая площадь проекта «Родина парк» составит порядка 110 тысяч квадратных метров. Новое пространство расположится на территории 11 гектаров по адресу: улица Верейская, 12.

«Архитектурная концепция проекта основана на сочетании двух стилей жизни: на лоне природе и в ритме большого города. Она связана с близостью жилого квартала к заповеднику "Долина реки Сетунь" и контекстом места. По замыслу архитекторов окруженный парком жилой квартал становится символическим островом, наполненным разнообразными силуэтами зданий волнообразной формы. А продолжением является генеральный план квартала, геометрия которого отсылает к плавным изгибам реки, текстуре воды и ее изменяемой форме», — прокомментировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что основная идея кластера — создание условий для здорового и активного образа жизни: спорта, творческого развития, реализации самых смелых идей. В составе проекта предусмотрена вся необходимая инфраструктура: деловой центр, многофункциональный комплекс с торговыми и спортивными объектами, творческие студии, детский сад — все это будет общедоступно для горожан.

Проект разработан бюро UNK architects. Архитекторы предложили использовать в отделке фасадов керамогранит цвета антрацит и «под дерево», а также металлические кассеты цвета «белое золото».

«Образы высоток со скругленными фасадами объединяются в яркий силуэт. Продолжает тему реки волнообразная структура многофункционального комплекса, который появится на территории квартала. Архитектурную форму и объем зданий подчеркнет концепция дизайнерского освещения, которое в вечернее время позволяет сохранить запоминающийся силуэт как всего квартала, так и его отдельных доминант», — пояснил главный архитектор UNK architects Дмитрий Иконников.

Изящные изгибы зданий, бликующие на свету материалы, густое озеленение являются органичным продолжением природного заказника «Долина реки Сетунь». Через него пролегает эко-тропа до станции БКЛ «Давыдково», расположенной в 10 минутах ходьбы от квартала. В настоящий момент ведется расширение Верейской улицы, что позволит свободно выезжать на Кутузовский проспект, Можайское и Аминьевское шоссе и быстрее добираться в другие точки Москвы.