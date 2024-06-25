Завод по выпуску крупноформатных железобетонных изделий построит новый резидент СПВ в Приморье

Компания «МдКор» построит в городе Уссурийске Приморского края завод по выпуску крупноформатных железобетонных изделий для строительства промышленных, гражданских и административных сооружений. Производство, которое планируется запустить в 2028 году, станет одним из крупнейших в регионе – его мощность составит 130 000 тонн железобетонных изделий в год. Наличие новейшего российского оборудования и большой опыт специалистов позволят выполнять заказы различной сложности. Предприятие планирует реализовывать продукцию высокого качества по доступным ценам за счет применения льгот и преференций режима свободного порта Владивосток (СПВ). По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, работу получат 300 жителей региона.

«Завод будет состоять из пяти цехов, сблокированных между собой, складской территории, оборудованной мостовыми кранами, железнодорожным тупиком, собственной котельной, административно-бытовым корпусом в 3 этажа. Также на территории разместим трансформаторную подстанцию, лабораторию для проверки качества продукции, ремонтно-механическая мастерскую. Кроме того, сформируем парк спецтехники, такой, как панелевозы, площадки, фермо- и балковозы, и грузовиков. Помимо стандартных железобетонных изделий будем производить железобетонные конструкции на заказ по предоставленным чертежам. Сейчас идет проектирование завода с учетом всех противопожарных и экологических норм, начало строительно-монтажных работ запланировано на первый квартал 2025 года», - сообщил директор ООО «МдКор» Андрей Викол.

По словам резидента СПВ, повысить рентабельность проекта и снизить сроки окупаемости, а также выполнить проектные и строительные работы в намеченные сроки, привлечь квалифицированных работников и обеспечить их конкурентной зарплатой, установить доступную стоимость на продукцию помогут льготы преференциального режима. Наиболее значимыми являются сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы, нулевые налоги на имущество, прибыль в первые годы реализации проекта.

«Сборное строительство, в котором применяются железобетонные конструкции, позволяет строить жилые, административные и промышленные здания и сооружения в короткие сроки, что сегодня просто необходимо динамично развивающемуся Дальнему Востоку. Ввод в строй нового завода увеличит объемы производства железобетонных изделий для возведения широкого спектра объектов, в том числе для строительства мостовых сооружений и создания транспортной инфраструктуры в целом. Мы оказываем резиденту СПВ необходимую поддержку на всех этапах реализации проектов, обеспечиваем применение льгот и преференций СПВ», - отметил заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

По соглашениям с КРДВ инвестпроекты реализуют более 2 тыс. резидентов СПВ, из них 530 уже успешно введены в работу. Бизнес фактически инвестировал в экономику региона 516 млрд рублей и создал более 50 тыс. рабочих мест. С 2022 года минимальный порог капвложений для получения статуса резидента СПВ снижен в 10 раз — с 5 млн до 500 тысяч рублей.