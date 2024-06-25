Филиал ПАО «Россети» модернизирует разъединители на 19 магистральных подстанциях Волгоградской области

5 часов назад
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Источник:
ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к ремонту высоковольтных разъединителей 6-500 кВ на объектах, расположенных в Волгоградской области. Всего энергетики обновят 158 единиц оборудования. Выполненные работы позволят обеспечить надежное электроснабжения региона, в том числе промышленных потребителей – Новоаннинского завода электромедицинской аппаратуры, Урюпинского маслоэкстракционного завода, металлургического комбината «Красный Октябрь».

Разъединители являются коммутационным оборудованием. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнической аппаратуры на открытых распределительных устройствах.

Особое внимание будет уделено подстанциям сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Георгиевская», «Балашовская», «Волга», «Трубная», «Фроловская», которые являются системообразующими объектами и участвуют в межрегиональном транзите электроэнергии. Работы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.

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