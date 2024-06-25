Итоги очного заседания Совета директоров РусГидро

21 июня 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

Совет директоров принял к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2023–2033 гг.

Ключевые акценты – предотвращение дефицита электрической энергии и мощности, за счет формирования оптимальной структуры генерирующих мощностей и электросетевых объектов в Дальневосточном федеральном округе с одновременной увязкой сооружения энергетических объектов с реализацией крупных инвестиционных проектов.

Программа – базовый документ Группы РусГидро для выработки своевременных решений по развитию электроэнергетической инфраструктуры ДФО при стратегическом и инвестиционном планировании, а также является основой для разработки схемы и программы развития электроэнергетических систем России, региональных программ электросетевого комплекса ДФО.

Совет директоров принял к сведению информацию о модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока – о реализации энергосервисных проектов и одобрил дальнейшее их развитие, в том числе для модернизации систем теплоснабжения.

Программа РусГидро по модернизации локальной генерации включает строительство 80 автоматизированных энергокомплексов (АГЭК) мощностью свыше 127 МВт в Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае. Первым проектом, реализованным РусГидро в сентябре 2021 года в рамках механизма энергосервисных договоров, стал энергокомплекс в селе Улахан-Кюель (Табалах) Республики Саха (Якутия). С 2021 по 2023 год в республике введено в эксплуатацию 6 АГЭК мощностью порядка 12 МВт, еще 3 АГЭК находятся в стадии строительной готовности. Фактическая экономия топлива за 2023 год по 6 объектам составила 29%, при этом в июле 2023 года в период максимальной солнечной инсоляции экономия топлива в п. Кулун-Елбют составила 62%. В натуральном выражении экономия топлива по 6 АГЭК составила 1 400 тонн за год, что эквивалентно 90 автоцистернам для перевозки дизеля. Достижение таких высоких значений подтверждает правильность выбранных РусГидро технических решений и механизма реализации комплексной модернизации энергетических объектов на основе энергосервисного договора.

РусГидро ведет работу по повышению экономической эффективности проектов, совместно с ведущими банками и инвесторами разработан механизм гарантированных платежей, ведется работа по укомплектованию лучшими отечественными аналогами и развитию производства АГЭК в России в рамках программы «доращивания» высокотехнологических компаний с целью обеспечения технологического суверенитета.

Каждый энергокомплекс включает современную высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, объединенные автоматизированной системой управления. Гибридные энергокомплексы заменяют выработавшие ресурс дизельные электростанции с высоким расходом топлива. Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной транспортной схеме дизельного топлива сократится на треть, ежегодная экономия составит более 18 тысяч тонн. На основе технологии АГЭК РусГидро формирует новый технологический уклад локальной энергетики Дальнего Востока.