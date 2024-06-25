На мосту через реку Малая Сарана в Пермском крае завершается установка опор

К концу июня полностью завершатся работы по возведению опор самого большого искусственного сооружения на 2-ом этапе строительства дороги Дюртюли-Ачит. Речь идет про мост через реку Малая Сарана в Пермском крае. Высота его русловых опор сопоставима с 8-этажным зданием — это более 24 метров, длина моста – 300 метров. Всего на данном этапе возводят 31 ИССО, в том числе 7 мостов.



Сооружение опор на мосту через реку Малая Сарана планируется завершить к концу июня. Одновременно ведется сборка пролетного металлического строения методом продольной надвижки. Процесс подразумевает, что частично собранный металл на стапеле в дальнейшем будет перемещен с помощью гидроцилиндров в пролет. После завершения надвижки мостовики опустят пролетное строение на опорные части, затем устроят дефформационные швы, барьерное и перильное ограждение, обеспечат изоляцию и переход к укладке асфальтобетона.



На искусственном сооружении круглосуточно работают 60 бетонщиков и арматурщиков, 90 монтажников по сборке и сварке, общая численность порядка 150 человек. Кроме того, ежедневно задействованы не менее 7 единиц спецтехники.



В целом на участке Дюртюли-Ачит в Пермском крае близятся к завершению земляные работы. Их средняя готовность более 80%.



Укрепление верхнего слоя земельного полотна выполняется с помощью новой современной технологии - методом ресайклинга. Применяются такие механизмы, как распределители цемента и сам ресайклер, который перемешивает земное полотно с цементом и полимерно-минеральными вяжущими. Современные машины для ресайклинга отличаются высокой производительностью. Этот позволяет производить работы в 3-5 раз быстрее по сравнению с традиционными методами стабилизации грунтов. При применении метода ресайклинга дорожное основание становится монолитным, морозостойким и приобретает высокий уровень упругости и прочности.



На строительстве 2 этапа дороги Дюртюли-Ачит в Пермском крае задействованы 3 800 человек и 1 100 единиц дорожно-строительной техники. Общая протяжённость 2 этапа составит 92 км. Новая трасса в Пермском крае – это один из трёх этапов масштабного строительства продолжения дороги М-12 «Восток» от города Дюртюли до посёлка Ачит. Ещё два участка проходят через Республику Башкортостан и Свердловскую область. Строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга планируется завершить в конце 2024 года.