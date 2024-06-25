«Россети Кубань» оснастили птицезащитными устройствами высоковольтные ЛЭП в тихорецком энергорайоне

В рамках ремонтной программы 2024 года специалисты Тихорецкого филиала «Россети Кубань» установили 240 птицезащитных устройства (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ «Тихорецк – Малороссийская тяговая», «Крыловская – Челбасская» в Тихорецком и Крыловском районах Краснодарского края. Мероприятия направлены на сохранение популяций птиц и снижение рисков нарушений электроснабжения.

ПЗУ оберегают птиц от контакта с токоведущими элементами ЛЭП и защищают от поражения электрическим током, а также предотвращают загрязнение гирлянд изоляторов от продуктов жизнедеятельности пернатых, что значительно снижает вероятность технологических нарушений в работе электроустановок. Специальные устройства, состоящие из диэлектрической конструкции и крепежных элементов, монтируют на траверсах линий электропередачи поверх изоляторов.

Птицезащитными устройствами оснащаются участки ЛЭП, которые проходят по ключевым орнитологическим территориям и их буферным зонам. Наряду с важной экологической функцией устройства позволяют повышать надежность электроснабжения потребителей.

В компании «Россети Кубань» реализуется ряд специализированных программ по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. Среди них важное место занимает оснащение воздушных линий электропередачи птицезащитными устройствами.

Тихорецкий филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований: Тихорецкий, Новопокровский, Павловский, Белоглинский и Крыловский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 250 тыс. человек. Суммарная площадь обслуживания филиала составляет 8500 кв. км.