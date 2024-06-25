«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения у более 2,5 тысяч потребителей г.о. Домодедово

Энергетики «Россети Московский регион» проводят работы по ремонту и реконструкции энергооборудования распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. в г.о. Домодедово.

Специалисты Домодедовского района электрических сетей (ДРЭС) завершили реконструкцию воздушной линии (ВЛ) 10 кВ с питающего центра 110 кВ «Ляхово» протяженностью порядка 4 км. В ходе работ установлено 77 железобетонных опор и использован самонесущий изолированный провод, обладающий улучшенными техническими характеристиками. За счет этого значительно сокращаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные падением деревьев и схлестом проводов, налипанием снега, что особенно важно в сложных погодных условиях. Также специалисты отмечают уменьшение частоты и объема ремонтных работ на таких линиях при повышении их безопасности.

Проведенные работы позволят повысить качество и надежность электроснабжения населенных пунктов: Введенское, Уварово, Караваево, Юдино, Лобаново, Вертково, Кузовлево, Ильинское, Ляхово и прилегающим к ним СНТ, где проживают более 2,5 тысяч человек.

В течение года специалистами ДРЭС запланировано еще выполнить реконструкцию более 15 км ВЛ 0,4/6/10 кВ.