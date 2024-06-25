В НИУ «МЭИ» создали новый тип электрического генератора для ветряных электростанций

2 часа назад
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Источник:
НИУ МЭИ
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Специалисты НИУ «МЭИ» разработали новый тип электрического генератора для ветряных электростанций. Отличительной чертой генератора является его тесная связь с магнитным преобразователем скорости вращения.

В разработанном генераторе преобразователь скорости работает не с помощью традиционного зубчатого зацепления, а на основе взаимодействия постоянных магнитов. Преобразование движения происходит полностью бесконтактно, что не оказывает негативного влияния на надёжность механизма. Специалистам МЭИ удалось уменьшить массогабаритные показатели генератора и увеличить эффективность его работы.

Внедрение данной разработки на объектах электроэнергетики позволит усовершенствовать механизмы контроля технической исправности оборудования, а также обойти существующие ограничения по производству мощных зубчатых редукторов.

«Приоритетным направлением развития возобновляемой энергетики является уменьшение себестоимости производимой энергии, а также увеличение степени локализации производства компонентов генерирующего оборудования. Нашим учёным удалось разработать генератор с ориентиром на отечественные производственные мощности. Разработанные технические решения позволили повысить надёжность устройства и использовать их в системах электроснабжения удалённых потребителей», — о создании новой разработки рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Генератор с интегрированной магнитной трансмиссией представляет собой сочетание магнитного редуктора и бесщёточной синхронной электрической машины, конструкции которых тесно интегрированы между собой как механически, так и магнитно. Бесконтактность генератора достигается за счёт использования неодимовых постоянных магнитов в составе магнитного редуктора.

Благодаря отсутствию зубчатого зацепления не требуются смазочные масла, что значительно снижает периодичность регламентного обслуживания и позволяет использовать устройство при низких температурах. При разработке конструкции учёные ориентировались на существующую в России производственную базу электрических машин.

Новый тип электрического генератора для ветряных электростанций разработан сотрудниками кафедры электромеханики, электрических и электронных аппаратов НИУ «МЭИ» под руководством к.т.н., доцента Олега Молоканова за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-01005.​

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