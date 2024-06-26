Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» способствуют развитию сотовой связи и цифровых услуг на севере Среднего Урала

Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению новых базовых станций сотовой связи на севере Свердловской области.

Для подключения объектов сотовой связи к сетям компании энергетики выполнили строительство сетевой инфраструктуры в городе Карпинск и поселке Кытлым городского округа Карпинск, Ивдельском городском округе, а также в городских округах Краснотурьинск и Верхотурский. В частности, линии электропередачи с применением самонесущего изолированного провода (СИП), который обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности, произвели реконструкцию существующих воздушных линий 0,4 кВ, а также установили трансформаторные подстанции, устройства защиты энергообъектов от перенапряжений, современные приборы учета электроэнергии и автоматические выключатели.

Выполненные мероприятия позволили обеспечить надёжное электроснабжение объектов сотовой связи и цифровых услуг в 4 муниципальных образованиях на севере Свердловской области.