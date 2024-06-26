Энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после завершения ремонта с модернизацией оборудования

Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования

Энергоблок №1 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») вышел на номинальный уровень мощности. Блок подключили к сети 22 июня 2024 года после завершения ремонта.

В общей сложности на энергоблоке было выполнено более 10 тысяч работ разной сложности и объема, в их числе - профилактический ремонт реакторной и турбогенераторной установок, контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 3,5 тысяч теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах.

Кроме типового перечня операций был реализован ряд модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности оборудования. В частности, модернизированы системы продувки парогенераторов, системы технической воды неответственных потребителей и линии промывки в схеме охлаждения обмотки статора, системы контроля течи, технологические системы реакторного цеха с заменой арматуры и др.

Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев, одной из ключевых работ стало восстановление и модернизация основных узлов блочного трансформатора, который предназначен для передачи вырабатываемой турбогенератором электроэнергии и повышения напряжения с генераторного до сетевого. Трансформатор энергоблока №1 является одним из самых мощных в России и странах СНГ, а его масса составляет порядка 600 тонн. В результате проведённых работ был увеличен срок службы трансформатора, а также улучшены его характеристики.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.