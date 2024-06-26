Началось строительство подводного трансграничного HVDC соединения SA.CO.I 3 между энергосистемами Сардинии, Корсики и Тосканы

26 июн. 2024, 13:15:11
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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Французский энергохолдинг Électricité de France (EDF) и итальянский системный оператор Terna после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов объявили о начале строительства трансграничного соединения SA.CO.I 3.

HVDC соединение SA.CO.I 3 200 кВ пропускной способностью до 400 МВт должно заменить существующее SA.CO.I 2 между энергосистемами Сардинии, материковой Италии и Корсики, которое было введено в эксплуатацию еще в начале 1990-х годов.

SA.CO.I 3 будет состоять из двух подводных КЛ протяженностью 120 км между Сардинией и Корсикой и двух подземных КЛ протяженностью 20 км от мест выхода подводных КЛ на берег до точек подключения к наземной электрической сети. В рамках проекта также будут построены три ППС, соответствующий контракт заключен с консорциумом во главе с Hitachi Energy.

В 2017 г. SA.CO.I 3 включен в список «проектов общего интереса» (PCIs) ЕС. Примерный объем инвестиций оценивается в € 950 млн. Софинансирование проекта было одобрено итальянскими и французскими регулирующими органами в январе 2024 г. Ввод в эксплуатацию планируется в 2029 г., что, в частности, позволит Корсике удвоить импорт электроэнергии и поддержит активное развитие ВИЭ-генерации.

Официальный сайт EDF http://www.edf.fr

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