Пензенские энергетики отремонтировали четыре подстанции 110 кВ

В ходе ремонтной кампании 2024 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» отремонтировали четыре подстанции (ПС) 110 кВ Башмаково, Русский Камешкир, Арбеково-2 и ХПП.

В частности, на энергообъектах специалисты филиала провели капитальный ремонт 3 секций шин, 63 разъединителей, 4 отделителей, 2 выключателей и короткозамыкателей.

Также энергетики провели текущий ремонт 7 силовых трансформаторов и 5 трансформаторов собственных нужд, конденсаторов связи, высокочастотных заградителей, заземлителей, выключателей, вентильных разрядников и других элементов подстанций.

Своевременная подготовка питающих центров и линий электропередачи к осеннее-зимнему периоду необходима для стабильности электроснабжения жилого сектора, социально значимых объектов и производственных предприятий во время максимальных нагрузок. ПС 110 кВ Башмаково, Русский Камешкир, Арбеково-2 и ХПП – крупные питающие центры, снабжающие электроэнергией 34 населенных пункта численностью более 24 тыс. человек. Помимо этого, подстанции обеспечивают мощностью 87 социально значимых объектов.

Всего в рамках ремонтной кампании 2024 года пензенские энергетики проведут работы на 805 трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4кВ. На 76 питающих центрах − ПС 110/35/10/6 кВ – пройдет капитальный ремонт.

Ремонтная кампания проводится энергетиками ежегодно в целях подготовки электроэнергетического комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.