Плетенки СПЕЦКАБЕЛЯ показали на МВМС 2024
СПЕЦКАБЕЛЬ продуктивно выступил на Военно-Морском Салоне в Санкт-Петербурге.
Завод «Спецкабель», известный производитель кабельно-проводниковой продукции, продемонстрировал инновационные решения для морских судов на Международном Военно-Морском Салоне (МВМС), который прошел в Кронштадте 19-23 июня.
На стенде завод представил широкий спектр продукции для судостроения и морской отрасли. В числе ключевых новинок:
- Плетенки из луженой проволоки: предназначены для эффективной защиты кабелей от электромагнитных помех.
- Кабели СКАБ-М для широкого спектра применений на кораблях. Отличаются высокой гибкостью, устойчивостью к вибрации и механическим повреждениям, что делает их незаменимыми для использования на борту судов.
- Оптические кабельные сборки для организации коммуникаций на судах.
- Оптический кабельный жгут в герметичном металлорукаве: обеспечивает максимальную защиту кабеля от внешних воздействий. Герметичный металлорукав создает барьер для влаги, пыли и других неблагоприятных факторов.
Все перечисленные разработки предприятия «Спецкабель» сертифицированы Морским регистром судоходства (РМРС), что подтверждает их соответствие строгим требованиям безопасности и качества, установленным для судостроительной отрасли.
МВМС стал площадкой для презентации инноваций более 200 компаний оборонно-промышленного комплекса. «Спецкабель» как традиционный участник Салона подтвердил здесь репутацию надежного поставщика кабельной продукции для судов.