Ульяновские энергетики ремонтируют высоковольтные линии

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ВЛ).

В настоящее время уже завершен ремонт 21 км воздушных линий. Работы ведутся в соответствии с графиком. Всего до наступления осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. планируется провести капитальный ремонт более 87 км ВЛ 35-110 кВ.

Энергетикам филиала предстоит выполнить комплекс работ по замене участков провода, гирлянд изоляторов, усилению изоляции в местах переходов через автомобильные дороги, железнодорожные пути, инженерные сети. Также на линиях будет произведена установка гасителей вибрации на провода, ремонт надземной части фундаментов и выправка железобетонных опор.

На участках ВЛ будет восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов опор, установлены информационные знаки и знаки, предупреждающие об опасности. Кроме того, важной составляющей ремонтной программы является расчистка трасс и охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские распределительные сети» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий – одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 гг.