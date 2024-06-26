Универсальные решения для производства кабельных компаундов

Компания Coperion GmbH (Германия) является мировым лидером в области технологии и производства оборудования для компаундирования и экструзии, оборудования для сортировки, измельчения и промывки, систем подачи и взвешивания, переработки сыпучих материалов. Компания разрабатывает, производит и обслуживает установки, оборудование и компоненты для переработки пластмасс, а также для химической, пищевой, фармацевтической и горнодобывающей отраслей промышленности.

Разработанные компанией Coperion GmbH экструзионные технологии, на основе которых созданы двухшнековый экструдер ZSK и система смешивания KP Kombiplast, подходят для производства широкого спектра компаундов различного назначения, например, не содержащих галогенов, не распространяющих горение материалов на основе сшитого полиэтилена, силанольносшитого полиэтилена или поливинилхлорида.

Компания Coperion также предлагает решения по производству компаундов для высоковольтных кабелей и устройства K-Tron для высокоточной подачи всех ингредиентов. Двухшнековый экструдер ZSK представляет собой гибкую систему для производства различных кабельных компаундов, отличающуюся высокой производительностью, аккуратным обращением с продуктом и высокой энергоэффективностью при низких удельных энергозатратах.

Модульная конструкция технологической секции позволяет создавать индивидуальную конфигурацию в соответствии с конкретными требованиями, предъявляемыми к производству компаундов для различных кабелей, таких как компаунды на основе электропроводящего технического углерода, сшитого полиэтилена, безгалогенной, не распространяющей горение композиции, силанольносшитого полиэтилена, фторполимеров и термопластичных эластомеров. Однородность кабельных компаундов необходима для производства продуктов высокого качества. Благодаря тщательно продуманным свойствам экструдера ZSK при перемешивании удаётся эффективно избежать образования комочков, обеспечивая диспергирование даже трудноперерабатываемых ингредиентов.

Вместе с высокоточными у

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