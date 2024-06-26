В Кемерово реконструируют трамвайный маршрут №10

В Кемерово выполнят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы для реконструкции трамвайного полотна и контактной сети по маршруту №10, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Управление городского развития администрации города Кемерово принимает заявки на участие до 12 июля. С победителем заключается контракт на сумму 5,3 млрд рублей из средств городского бюджета.

Работы по реконструкции линейного объекта проводятся в 2 этапа. Первый этап включает в себя разработку проектно-изыскательской документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости объекта, подготовку рабочей документации. Второй этап - строительно-монтажные и пусконаладочные работы, авторский надзор. Окончание реконструкции трамвайного полотна и контактной сети маршрута № 10 запланировано на 1 ноября 2027 года.