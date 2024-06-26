В Югре повысили надежность электроснабжения четырех нефтеперекачивающих станций

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ «Сотник – Ягодная». На повышение надежности электроснабжения 4 нефтеперекачивающих станций (НПС) «Транснефти» энергокомпания направила свыше 9 млн рублей.

В ходе работ на ЛЭП протяженностью 132 км энергетики отремонтировали 15 железобетонных опор и 12 фундаментных свай. Для повышения устойчивости линии электропередачи к ветровым нагрузкам установлено более 700 гасителей вибрации и заменено 89 изоляторов. Чтобы минимизировать риски технологических нарушений в результате жизнедеятельности птиц, энергетики смонтировали на ЛЭП 84 птицезащитных устройства. Всего для выполнения технических мероприятий на объекте задействовали 12 человек производственного персонала и 4 единицы спецтехники, в том числе два вездехода.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к периоду максимальных нагрузок. Выполненные работы позволили повысить надежность транзита, который связывает энергосистемы Югры и Урала и участвует в электроснабжении нефтеперекачивающих станций, обеспечивающих сырьем нефтеперерабатывающую промышленность России и Белоруссии.