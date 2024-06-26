Андрей Турчак: энергообъекты Республики Алтай работают на пределе возможностей

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак посетил подстанцию 110 киловольт (кВ) «Эликманарская» компании "Россети Сибирь" . В прошлом году энергетики провели здесь реконструкцию, что позволило увеличить мощность объекта в 2,5 раза.



"Россети Сибирь" готовы реализовать гораздо большие объемы работ по реконструкции и ремонтам энергообъектов, но для этого необходимо дополнительное финансирование.

«Республике очень нужны новые линии электропередачи и подстанции, ведь действующие объекты работают на пределе возможностей. Средств «Россетей» пока хватает на поддержание объектов в рабочем состоянии. А вот на развитие энергетики денег нет. Договорились с директором «Алтайэнерго» Николаем Пантелеевым, что подробнее рассмотрим программу развития электросетевого комплекса республики, а позже обсудим её с главой компании. Также уделим внимание и вопросам тарифного регулирования. Будем взаимодействовать и решать задачи», – отметил Андрей Турчак.

Реконструкция «Эликманарской» - пример решения проблемы дефицита мощности. Подстанция обеспечивает электроэнергией 16 населенных пунктов, где проживают 8,5 тысяч человек. От нее запитаны туристические базы, отели, фермерские хозяйства, объекты общепита. Возросшая нагрузка ставила под угрозу надежность энергоснабжения территории. Например, если бы работы не были проведены, то подстанция могла не выдержать перегрузки минувшей зимой, последствия были бы катастрофическими.



Чтобы предотвратить такой негативный сценарий, а также создать условия для развития территории, и была проведена реконструкция. Здесь установили два трансформатора по 16 МВА, увеличив мощность подстанции в 2,5 раза. Теперь этой мощности хватает не только для существующих потребителей, но и для подключения к сетям новых абонентов.

«Мы, пожалуй, еще больше жителей заинтересованы в том, чтобы наши объекты работали исправно и без перебоев. Проблем, накопленных годами, в регионе много: высокий процент износа оборудования, перегрузка подстанций, превышение установленной мощности отдельными категориями потребителей. Нами разработана программа повышения надежности электроснабжения республики на 2024–2028 годы. Это большой объем работ, цель которых — значительно повысить надежность и качество энергоснабжения жителей, обеспечить развитие сетевого комплекса. Но на эти цели требуется дополнительно к нашим имеющимся ресурсам 11 миллиардов рублей. Эти средства невозможно включить в тариф, требуются иные решения», – пояснил директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Несмотря на трудности, энергетики максимально эффективно выстроили план работ на ближайшее время. Сегодня на территории республики реализуются еще несколько значимых проектов. Ведется строительство подстанции 110 кВ «Озерная» и реконструкция подстанций 35 кВ «Артыбашская» и 110 кВ «Шебалинская». Строится отпайка линии 110 кВ до подстанции «Алтайская долина». В ближайших планах: реконструкция распределительного пункта 10 кВ «Майминская» и линии 10 кВ «Бирюля». Все для того, чтобы свет в домах жителей Республики Алтай не гас никогда.