Андрей Турчак: энергообъекты Республики Алтай работают на пределе возможностей

46 минут назад
130
Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
Россети Сибирь
Авторы и источники / Правообладателям

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак  посетил подстанцию 110 киловольт (кВ) «Эликманарская» компании "Россети Сибирь" . В прошлом году энергетики провели здесь реконструкцию, что позволило увеличить мощность объекта в 2,5 раза.

"Россети Сибирь" готовы реализовать гораздо большие объемы работ по реконструкции и ремонтам энергообъектов, но для этого необходимо дополнительное финансирование.

«Республике очень нужны новые линии электропередачи и подстанции, ведь действующие объекты работают на пределе возможностей. Средств «Россетей» пока хватает на поддержание объектов в рабочем состоянии. А вот на развитие энергетики денег нет. Договорились с директором «Алтайэнерго» Николаем Пантелеевым, что подробнее рассмотрим программу развития электросетевого комплекса республики, а позже обсудим её с главой компании. Также уделим внимание и вопросам тарифного регулирования. Будем взаимодействовать и решать задачи», – отметил Андрей Турчак

Реконструкция «Эликманарской» - пример решения проблемы дефицита мощности. Подстанция обеспечивает электроэнергией 16 населенных пунктов, где проживают 8,5 тысяч человек. От нее запитаны туристические базы, отели, фермерские хозяйства, объекты общепита. Возросшая нагрузка ставила под угрозу надежность энергоснабжения территории. Например, если бы работы не были проведены, то подстанция могла не выдержать перегрузки минувшей зимой, последствия были бы катастрофическими. 

Чтобы предотвратить такой негативный сценарий, а также создать условия для развития территории, и была проведена реконструкция. Здесь установили два трансформатора по 16 МВА, увеличив мощность подстанции в 2,5 раза. Теперь этой мощности хватает не только для существующих потребителей, но и для подключения к сетям новых абонентов.

«Мы, пожалуй, еще больше жителей заинтересованы в том, чтобы наши объекты работали исправно и без перебоев. Проблем, накопленных годами, в регионе много: высокий процент износа оборудования, перегрузка подстанций, превышение установленной мощности отдельными категориями потребителей. Нами разработана программа повышения надежности электроснабжения республики на 2024–2028 годы. Это большой объем работ, цель которых — значительно повысить надежность и качество энергоснабжения жителей, обеспечить развитие сетевого комплекса. Но на эти цели требуется дополнительно к нашим имеющимся ресурсам 11 миллиардов рублей. Эти средства невозможно включить в тариф, требуются иные решения», – пояснил директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Николай Пантелеев

Несмотря на трудности, энергетики максимально эффективно выстроили план работ на ближайшее время. Сегодня на территории республики реализуются еще несколько значимых проектов. Ведется строительство подстанции 110 кВ «Озерная» и реконструкция подстанций 35 кВ «Артыбашская» и 110 кВ «Шебалинская». Строится отпайка линии 110 кВ до подстанции «Алтайская долина». В ближайших планах: реконструкция распределительного пункта 10 кВ «Майминская» и линии 10 кВ «Бирюля». Все для того, чтобы свет в домах жителей Республики Алтай не гас никогда.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться
Подмосковные энергетики заменили 350 опор ЛЭП с начала года
час назад
Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала года заменили 350 опор ЛЭП в Подмосковье. Всего по программе запланирована замена 658 опор. На сегодняшний день больше всего новых опор ЛЭП установлено в г. о. Егорьевск и Павловск...
Ульяновские энергетики ремонтируют высоковольтные линии
час назад
Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ВЛ). В настоящее время уже завершен ремонт 21 км воздушных линий. Работы ведутся в соответствии с графиком. Всего до наступления осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. планируется провести капитальный ремонт...
В «Россети Центр» обсудили программу развития цифровой радиосвязи
час назад
В Москве в центральном офисе «Россети Центр» прошло совещание по вопросам реализации программы цифровой радиосвязи. Генеральный директор Общества Игорь Маковский обсудил концепцию проекта с учетом применения отечественных решений и дальнейшие перспективы сотрудничества. Программа по развитию цифровой радиосвязи проводится в компании на протяжении 4 лет, «Россети Центр» я...
Компания:
МРСК Центра
«Россети Новосибирск» повысили надежность сельских электросетей в 4 районах Новосибирской области
час назад
В рамках производственных программ «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») продолжается активная подготовка электросетей региона к следующему отопительному сезону. Учитывая короткое сибирское лето, работы идут в высоком темпе параллельно на всей территории области. Недавно энергетики завершили капитальный ремонт трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ в 4 сельских районах. Работы...
Филиал ПАО «Россети» установит около 400 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области
2 часа назад
Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала приступили к реализации годового плана по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на семи подстанциях 220-500 кВ Свердловской области. Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежность работы энергообъектов, от которых зависит выдача мощности Серовской ГРЭС, электроснабжение Екатеринбурга, Краснотурьинска и других крупных городов...
«Россети» модернизировали подстанцию в Хабаровском крае, которая участвует в транзите энергии на побережье Татарского пролива
3 часа назад
На подстанции 220 кВ «Высокогорная», одном из важнейших звеньев 390-километрового «ванинского» транзита, завершилась модернизация системы собственных нужд. Проект позволит обеспечить стабильность работы энергообъекта, который играет важную роль в электроснабжении юго-восточных районов Хабаровского края. Введены в эксплуатацию новые щиты собственных нужд и постоянного ток...
«Россети Кубань» оснастили птицезащитными устройствами высоковольтные ЛЭП в тихорецком энергорайоне
25 июн. 2024, 18:00:01
В рамках ремонтной программы 2024 года специалисты Тихорецкого филиала «Россети Кубань» установили 240 птицезащитных устройства (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ «Тихорецк – Малороссийская тяговая», «Крыловская – Челбасская» в Тихорецком и Крыловском районах Краснодарского края. Мероприятия направлены на с...
«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения у более 2,5 тысяч потребителей г.о. Домодедово
25 июн. 2024, 17:30:00
Энергетики «Россети Московский регион» проводят работы по ремонту и реконструкции энергооборудования распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. в г.о. Домодедово. Специалисты Домодедовского района электрических сетей (ДРЭС) завершили реконструкцию воздушной линии (ВЛ) 10 кВ с питающего центра 110 кВ «Ляхово» протяженностью порядка 4...
Итоги очного заседания Совета директоров РусГидро
25 июн. 2024, 17:00:11
21 июня 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия. Совет директоров принял к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2023–2033 гг. Ключевые акценты – предотвращение дефицита электрической энергии и мощности, за счет формирования оп...
Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повысили надежность энергоснабжения в Талицком городском округе Свердловской области
25 июн. 2024, 16:15:00
Энергетики Талицких электрических сетей свердловского филиала «Свердловэнерго» выполнили капитальный ремонт оборудования подстанции 110/ 10 кВ «Пылаево». В частности, специалисты произвели замену 5-ти масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, а также выполнили ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.  На повышение надежности работы оборудования подстанции &...
В энергосистеме Оренбургской области реализован первый проект по внедрению цифровой технологии расчета допустимых перетоков мощности
25 июн. 2024, 16:00:00
Филиал Системного оператора Оренбургское РДУ внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении (совокупность ЛЭП) «КС ЛАПНУ 1». Это первый проект СМЗУ, реализованный в энергосистеме Оренбургской области. Линии электропередачи, входящие в состав контролируемого сечения «КС ЛАПНУ 1», обеспечивают электроснабжение потребителей в Центр...
Сельхозпредприятиям Волгоградской области предоставили почти два мегаватта мощности
25 июн. 2024, 14:45:00
Филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» с начала 2024 года электрифицировал 776 энергоустройств потребителей общей мощностью порядка 44 МВт. К сетям компании специалисты присоединили объекты сельскохозяйственных предприятий, операторов сотовой связи, интернет-провайдеров, магазинов и других. Среди более 200 объектов, подключенных только в мае, 15 сельскохозяйственн...
«Россети Новосибирск» активно участвуют в реализации региональной программы строительства льготного жилья
25 июн. 2024, 14:15:05
«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») строят электросетевую инфраструктуру для очередного льготного жилья, которое возводится в рамках реализации государственных программ в регионе. Ещё 7 домов для расселения сирот будут обеспечены электроэнергией от сетей компании. На этот раз — в поселке с символичным названием «Энергетик», который расположен на территории ра...
Филиал ПАО «Россети» модернизирует разъединители на 19 магистральных подстанциях Волгоградской области
25 июн. 2024, 13:45:10
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к ремонту высоковольтных разъединителей 6-500 кВ на объектах, расположенных в Волгоградской области. Всего энергетики обновят 158 единиц оборудования. Выполненные работы позволят обеспечить надежное электроснабжения региона, в том числе промышленных потребителей – Новоаннинского завода электромедицинской аппаратуры, Урюпинского масло...
«Россети Московский регион» обеспечили мощностью предприятие на востоке Подмосковья
25 июн. 2024, 13:00:11
«Россети Московский регион» обеспечили мощностью в размере 150 кВт предприятие по производству земляных работ «Капиталстрой», которое располагается в деревне Назимиха Щёлковского городского округа. Для обеспечения заявителя необходимой мощностью специалисты Восточных электрических сетей построили однотрансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 160 кВА. Также...
Хабаровская ремонтно-монтажная компания с начала 2024 года провела 68 плановых ремонтов на дальневосточных ТЭЦ
25 июн. 2024, 12:30:11
Специалисты АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (входит в Группу РусГидро) по состоянию на 24 июня 2024 года завершили 68 плановых ремонтов основного энергооборудования дальневосточных ТЭЦ. В том числе, отремонтированы три котла, две турбины и генератор Артемовской ТЭЦ, котел и турбогенератор на Амурской ТЭЦ-1, два котла Хабаровской ТЭЦ-1, по одному котлу на Комсомольской ТЭЦ-...
50 км ЛЭП и 29 трансформаторных подстанций приняли «Россети Юг» в управление
25 июн. 2024, 11:45:07
За первые три месяца 2024 года «Россети Юг» консолидировали 50 км линий электропередачи (ЛЭП) и 29 трансформаторных подстанций (ТП) общей мощностью 5,6 МВА. Доля бесхозяйных ЛЭП составила 46 %, ТП – 51,7%. Большинство принятых в управление энергообъектов расположены на территории Калмыкии: здесь на баланс компании поставлены 17 км ЛЭП и 13 ТП. В Волгоградской области в управле...
Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения Федоровского месторождения
25 июн. 2024, 10:45:09
«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Газлифт» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроснабжение инфраструктуры Федоровского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «Сургутнефтегаз». Стоимость работ составила почти 3 млн рублей. На подстанции выполнен капремонт ключевого...
На втором энергоблоке Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» стартовал капитальный ремонт
25 июн. 2024, 11:30:09
На Сургутской ГРЭС-1 начался капитальный ремонт второго энергоблока. Технические мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком ремонтов и продлятся до 120 дней. С целью повышения надежности работы энергоблока запланирован ремонт генератора ТВВ-200-2А с заменой ротора. Также энергетики отремонтируют проточную часть турбины, маслосистему турбоагрегата и поверхности нагрева котла....
«Россети Ленэнерго» запустили промышленный накопитель электроэнергии в Пушкине
24 июн. 2024, 17:45:15
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» запустили пилотный проект по применению промышленной системы накопления энергии (СНЭЭ) в г. Пушкин Санкт-Петербурга. Накопитель электроэнергии позволит сгладить пиковые нагрузки потребления и снизить оплату за потребленную мощность, рассчитываемую по среднему значению потребления в часы максимальной нагрузки...