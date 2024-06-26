«Мордовэнерго» обеспечит электроснабжение Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовии начинается реконструкция Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Будет выполнен капитальный ремонт существующих жилых корпусов, рассчитанных на 100 мест. Электроснабжение объекта обеспечит филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго». В настоящее время поступила заявка на технологическое присоединение (ТП) мощностью 370 кВт по 3 категории надежности. Контракт по ТП составит 6 млн 383 тыс. рублей. Планируется строительство кабельной линии КВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,36 км от ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Потьма тяговая, а также однотрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кв. Будет смонтирована современная система учета потребляемой электроэнергии.

В «Россети Волга» организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги ТП к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления электрической мощности. Подать заявку на ТП можно на сайте Портал-тп.рф, с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.