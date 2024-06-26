«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией более 500 потребителей в усть-лабинском энергорайоне

Сотрудники Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» с начала 2024 года обеспечили увеличение мощности и подключение к электросетям компании 538 потребителей Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края. Среди новых абонентов – предприятия малого и среднего бизнеса, объекты агропромышленного комплекса, в том числе личные подсобные фермерские хозяйства, а также учреждения здравоохранения и бытовые потребители с мощностью энергопринимающих устройств от 15 кВт до 150 кВт.

Для технологического присоединения новых потребителей энергетики построили и реконструировали 5 трансформаторных пунктов и 16 воздушных линий электропередачи распределительной сети напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью почти 10 км.

При возведении трансформаторных подстанций и линий электропередачи специалисты применяют современные устройства и материалы. Например, при монтаже воздушных линий электропередачи использован самонесущий изолированный провод, обладающий высокими техническими характеристиками, экономичностью и безопасностью в эксплуатации.

– Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией – наш вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения и водоснабжения. В текущем году мы смогли существенно нарастить показатели по техприсоединению потребителей. Общий объем выданной абонентам мощности составил 9,2 тыс. кВт, – сообщил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 62 подстанции 35-110 кВ и 2 050 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 492,4 МВА.