«Россети Московский регион» обновили электросети в восьми населенных пунктов г.о. Шаховская

26 июн. 2024, 13:45:00
410
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» с целью повышения надежности электроснабжения обновляют распределительные сети (0,4; 6-10 кВ) городского округа Шаховская.

В настоящий момент завершен капитальный ремонт 6 трансформаторных подстанций, от которых запитано более 780 жителей деревень: Куркино, Красное село, Кстилово, Козлово, а также двух сёл: Белая Колпь и Середа.

Помимо этого в СНТ «На Опушке», где проживает порядка 100 человек, на воздушной линии 0,4 кВ энергетики заменили 600 метров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод, который обладает повышенными характеристиками надежности. А для жителей коттеджного поселка «Затесово», в котором численность населения составляет порядка 150 человек, был построен новый участок сети ВЛ 0,4 кВ протяженностью 900 метров.

Компания «Россети Московский регион» выполняет комплекс технических мероприятий для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2024-2025 гг.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться
«Россети» обеспечили дополнительной мощностью санатории и достопримечательности Железноводска
26 июн. 2024, 17:30:25
Энергетики расширили подстанцию 110 кВ «Железноводская», которая является основным питающим центром одноименного города. Проект позволил выдать из сети 2,5 МВт дополнительной мощности для развития здравниц, а также обеспечить электроэнергией реконструированные объекты Курортного парка – площадь Феррум и Каскадную лестницу. На питающем центре специалисты «Россети Северный...
«Россети Северный Кавказ» присоединили к электросетям более 800 новых объектов за пять месяцев в Северной Осетии
26 июн. 2024, 17:15:00
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за пять месяцев 2024 года подключили к централизованным сетям 810 новых объектов. В сумме им выдано почти 16 мегаватт (МВт) мощности. За этот период в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению энергетики ввели в эксплуатацию семь километров линий электропередачи и установили тра...
Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» способствуют развитию сотовой связи и цифровых услуг на севере Среднего Урала
26 июн. 2024, 16:45:05
Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению новых базовых станций сотовой связи на севере Свердловской области. Для подключения объектов сотовой связи к сетям компании энергетики выполнили строительство сетевой инфраструктуры в городе Карпинск и поселке Кытлым городск...
Пензенские энергетики отремонтировали четыре подстанции 110 кВ
26 июн. 2024, 16:15:04
В ходе ремонтной кампании 2024 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» отремонтировали четыре подстанции (ПС) 110 кВ Башмаково, Русский Камешкир, Арбеково-2 и ХПП. В частности, на энергообъектах специалисты филиала провели капитальный ремонт 3 секций шин, 63 разъединителей, 4 отделителей, 2 выключателей и короткозамыкателей. Также энергетики...
«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией более 500 потребителей в усть-лабинском энергорайоне
26 июн. 2024, 15:30:04
Сотрудники Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» с начала 2024 года обеспечили увеличение мощности и подключение к электросетям компании 538 потребителей Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края. Среди новых абонентов – предприятия малого и среднего бизнеса, объекты агропромышленного комплекса, в том числе личные подсобные фермерск...
Энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после завершения ремонта с модернизацией оборудования
26 июн. 2024, 14:45:04
Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования  Энергоблок №1 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») вышел на номинальный уровень мощности. Блок подключили к сети 22 июня 2024 года после завершения ремонта.  В общей сложности на энергоблоке было выполнено...
«Мордовэнерго» обеспечит электроснабжение Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов
26 июн. 2024, 14:30:04
В Зубово-Полянском районе Республики Мордовии начинается реконструкция Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Будет выполнен капитальный ремонт существующих жилых корпусов, рассчитанных на 100 мест. Электроснабжение объекта обеспечит филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго». В настоящее время поступила заявка на технологическое присоединение (ТП)...
В Югре повысили надежность электроснабжения четырех нефтеперекачивающих станций
26 июн. 2024, 14:00:00
«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ «Сотник – Ягодная». На повышение надежности электроснабжения 4 нефтеперекачивающих станций (НПС) «Транснефти» энергокомпания направила свыше 9 млн рублей. В ходе работ на ЛЭП протяженностью 132 км энергетики отремонтировали 15 железобетонных опор и 12 фундаментн...
Андрей Турчак: энергообъекты Республики Алтай работают на пределе возможностей
26 июн. 2024, 12:15:15
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак  посетил подстанцию 110 киловольт (кВ) «Эликманарская» компании "Россети Сибирь" . В прошлом году энергетики провели здесь реконструкцию, что позволило увеличить мощность объекта в 2,5 раза. "Россети Сибирь" готовы реализовать гораздо большие объемы работ по реконструкции и ремонтам энергообъектов, но для этого необх...
Подмосковные энергетики заменили 350 опор ЛЭП с начала года
26 июн. 2024, 12:00:15
Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала года заменили 350 опор ЛЭП в Подмосковье. Всего по программе запланирована замена 658 опор. На сегодняшний день больше всего новых опор ЛЭП установлено в г. о. Егорьевск и Павловск...
Ульяновские энергетики ремонтируют высоковольтные линии
26 июн. 2024, 11:45:15
Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ВЛ). В настоящее время уже завершен ремонт 21 км воздушных линий. Работы ведутся в соответствии с графиком. Всего до наступления осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. планируется провести капитальный ремонт...
В «Россети Центр» обсудили программу развития цифровой радиосвязи
26 июн. 2024, 11:30:15
В Москве в центральном офисе «Россети Центр» прошло совещание по вопросам реализации программы цифровой радиосвязи. Генеральный директор Общества Игорь Маковский обсудил концепцию проекта с учетом применения отечественных решений и дальнейшие перспективы сотрудничества. Программа по развитию цифровой радиосвязи проводится в компании на протяжении 4 лет, «Россети Центр» я...
Компания:
МРСК Центра
«Россети Новосибирск» повысили надежность сельских электросетей в 4 районах Новосибирской области
26 июн. 2024, 11:15:17
В рамках производственных программ «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») продолжается активная подготовка электросетей региона к следующему отопительному сезону. Учитывая короткое сибирское лето, работы идут в высоком темпе параллельно на всей территории области. Недавно энергетики завершили капитальный ремонт трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ в 4 сельских районах. Работы...
Филиал ПАО «Россети» установит около 400 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области
26 июн. 2024, 10:45:17
Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала приступили к реализации годового плана по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на семи подстанциях 220-500 кВ Свердловской области. Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежность работы энергообъектов, от которых зависит выдача мощности Серовской ГРЭС, электроснабжение Екатеринбурга, Краснотурьинска и других крупных городов...
«Россети» модернизировали подстанцию в Хабаровском крае, которая участвует в транзите энергии на побережье Татарского пролива
26 июн. 2024, 09:35:01
На подстанции 220 кВ «Высокогорная», одном из важнейших звеньев 390-километрового «ванинского» транзита, завершилась модернизация системы собственных нужд. Проект позволит обеспечить стабильность работы энергообъекта, который играет важную роль в электроснабжении юго-восточных районов Хабаровского края. Введены в эксплуатацию новые щиты собственных нужд и постоянного ток...
«Россети Кубань» оснастили птицезащитными устройствами высоковольтные ЛЭП в тихорецком энергорайоне
25 июн. 2024, 18:00:01
В рамках ремонтной программы 2024 года специалисты Тихорецкого филиала «Россети Кубань» установили 240 птицезащитных устройства (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ «Тихорецк – Малороссийская тяговая», «Крыловская – Челбасская» в Тихорецком и Крыловском районах Краснодарского края. Мероприятия направлены на с...
«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения у более 2,5 тысяч потребителей г.о. Домодедово
25 июн. 2024, 17:30:00
Энергетики «Россети Московский регион» проводят работы по ремонту и реконструкции энергооборудования распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. в г.о. Домодедово. Специалисты Домодедовского района электрических сетей (ДРЭС) завершили реконструкцию воздушной линии (ВЛ) 10 кВ с питающего центра 110 кВ «Ляхово» протяженностью порядка 4...
Итоги очного заседания Совета директоров РусГидро
25 июн. 2024, 17:00:11
21 июня 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия. Совет директоров принял к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2023–2033 гг. Ключевые акценты – предотвращение дефицита электрической энергии и мощности, за счет формирования оп...
Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повысили надежность энергоснабжения в Талицком городском округе Свердловской области
25 июн. 2024, 16:15:00
Энергетики Талицких электрических сетей свердловского филиала «Свердловэнерго» выполнили капитальный ремонт оборудования подстанции 110/ 10 кВ «Пылаево». В частности, специалисты произвели замену 5-ти масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, а также выполнили ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.  На повышение надежности работы оборудования подстанции &...
В энергосистеме Оренбургской области реализован первый проект по внедрению цифровой технологии расчета допустимых перетоков мощности
25 июн. 2024, 16:00:00
Филиал Системного оператора Оренбургское РДУ внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении (совокупность ЛЭП) «КС ЛАПНУ 1». Это первый проект СМЗУ, реализованный в энергосистеме Оренбургской области. Линии электропередачи, входящие в состав контролируемого сечения «КС ЛАПНУ 1», обеспечивают электроснабжение потребителей в Центр...