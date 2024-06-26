«Россети Московский регион» обновили электросети в восьми населенных пунктов г.о. Шаховская

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» с целью повышения надежности электроснабжения обновляют распределительные сети (0,4; 6-10 кВ) городского округа Шаховская.

В настоящий момент завершен капитальный ремонт 6 трансформаторных подстанций, от которых запитано более 780 жителей деревень: Куркино, Красное село, Кстилово, Козлово, а также двух сёл: Белая Колпь и Середа.

Помимо этого в СНТ «На Опушке», где проживает порядка 100 человек, на воздушной линии 0,4 кВ энергетики заменили 600 метров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод, который обладает повышенными характеристиками надежности. А для жителей коттеджного поселка «Затесово», в котором численность населения составляет порядка 150 человек, был построен новый участок сети ВЛ 0,4 кВ протяженностью 900 метров.

Компания «Россети Московский регион» выполняет комплекс технических мероприятий для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2024-2025 гг.