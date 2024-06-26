«Россети Новосибирск» повысили надежность сельских электросетей в 4 районах Новосибирской области

В рамках производственных программ «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») продолжается активная подготовка электросетей региона к следующему отопительному сезону. Учитывая короткое сибирское лето, работы идут в высоком темпе параллельно на всей территории области. Недавно энергетики завершили капитальный ремонт трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ в 4 сельских районах.

Работы выполнены сразу в нескольких населенных пунктах - сёлах Волчанка, Травяное, Утянка Доволенского района; сёлах Гавриловка и Кубанка Каргатского района; селе Решёты Кочковского района и селе Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области. Персонал компании заменил, можно сказать, «сердце» подстанций – силовые трансформаторы. Именно они играют ключевую роль в передаче и распределении электрической энергии, обеспечивая её эффективность и безопасность. Трансформаторы позволяют изменять уровни напряжения, что необходимо для транспортировки электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями.

Всего на ремонт подстанций в 4 районах области «Россети Новосибирск» направили более 1,7 млн рублей. Энергетики уверены, что выполненные мероприятия позволят повысить качество электроэнергии и надежность электроснабжения населенных пунктов и расположенных в них значимых объектов, среди которых водокачка, вышка сотовой связи, почтовое отделение и котельная.

В целом, в рамках ремонтной программы крупнейшей сетевой организации Новосибирской области на 2024 год запланирован ремонт порядка 240 трансформаторных подстанций. На эти цели компания направит более 50 млн рублей.