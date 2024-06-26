«Россети Северный Кавказ» присоединили к электросетям более 800 новых объектов за пять месяцев в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за пять месяцев 2024 года подключили к централизованным сетям 810 новых объектов. В сумме им выдано почти 16 мегаватт (МВт) мощности.

За этот период в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению энергетики ввели в эксплуатацию семь километров линий электропередачи и установили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

К электросетевой инфраструктуре присоединены энергопринимающие устройства физических и юридических лиц во всех районах республики. В их числе – социально значимые учреждения, построенные в регионе в рамках национальных проектов «Образование», «Культура» и «Здравоохранение».

Так, специалисты филиала «Севкавказэнерго» обеспечили электроэнергией новую школу на 360 мест и амбулаторию на 50 посещений в смену в Кировском районе, Дом культуры в Пригородном районе, горнолыжную трассу строящегося всесезонного комплекса «Алания парк» вблизи Владикавказа.

Всего с начала года в энергокомпанию поступило более тысячи заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью 67 МВт. По ним ведутся соответствующие работы.

Напомним, в Группе «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе – личный кабинет на сайте «Портал-ТП.РФ», через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.