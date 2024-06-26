«Россети» модернизировали подстанцию в Хабаровском крае, которая участвует в транзите энергии на побережье Татарского пролива

На подстанции 220 кВ «Высокогорная», одном из важнейших звеньев 390-километрового «ванинского» транзита, завершилась модернизация системы собственных нужд. Проект позволит обеспечить стабильность работы энергообъекта, который играет важную роль в электроснабжении юго-восточных районов Хабаровского края.

Введены в эксплуатацию новые щиты собственных нужд и постоянного тока – компактное оборудование на основе современной элементной базы, практически не требующее обслуживания.

Также энергетики установили на подстанции новые аккумуляторные батареи, которые обеспечивают работу систем защиты автоматики и телемеханики, аварийной и предупреждающей сигнализации в случае перебоев с питанием от трансформаторов собственных нужд. Все новое оборудование – российского производства.

«Высокогорная» является одним из «звеньев» транзита 220 кВ «Комсомольская – Селихино – Ванино». Он проходит по горной системе Сихотэ-Алинь и долинам рек, впадающих в Татарский пролив Охотского моря, и играет важную роль в электроснабжении железнодорожной и портовой инфраструктуры Хабаровского края.