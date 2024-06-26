«Россети» обеспечили дополнительной мощностью санатории и достопримечательности Железноводска

Энергетики расширили подстанцию 110 кВ «Железноводская», которая является основным питающим центром одноименного города. Проект позволил выдать из сети 2,5 МВт дополнительной мощности для развития здравниц, а также обеспечить электроэнергией реконструированные объекты Курортного парка – площадь Феррум и Каскадную лестницу.

На питающем центре специалисты «Россети Северный Кавказ» установили дополнительную ячейку закрытого распределительного устройства 10 кВ и внедрили микропроцессорные комплексы релейной защиты. Оборудование произведено в России. Системная автоматика предназначена для локализации нештатных ситуаций.

Компания активно участвует в развитии курортных районов Ставрополья. В апреле началась реконструкция подстанции, питающей международный аэропорт Минеральные воды. Проект позволит обеспечить электроснабжение нового пассажирского терминала. В мае завершилось строительство нового питающего центра 35 кВ «Змейка». Это последний этап масштабной модернизации местных энергообъектов. До этого энергетики реконструировали семь действующих трансформаторных подстанций, построили четыре дополнительных и обновили более 40 км участков линий электропередачи.