АО «Транснефть – Дружба» ввело в эксплуатацию первую мобильную подстанцию

АО «Транснефть – Дружба» ввело в эксплуатацию первую в инфраструктуре системы «Транснефть» мобильную подстанцию, выполненную на базе полуприцепа. Электротехническое устройство предназначено для приёма, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 10 (6) кВ.

Мобильная подстанция будет использоваться с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения производственных объектов предприятия в условиях отсутствия стационарной подстанции. Она разработана и изготовлена российским производителем. Выполнена из двух модульных секций, оборудованных ячейками комплектного распределительного устройства. В составе подстанции - четырнадцать электродвигателей мощностью от 1200 до 6300 кВТ, а также шесть комплектных трансформаторных подстанций. Кроме того, энергоустановка оснащена резервным оборудованием и аппаратом управления оперативным током.

Мобильная подстанция, прежде всего, будет замещать действующие стационарные закрытые распределительные устройства на период их модернизации. В текущем году в программу технического перевооружения и ремонта объектов компании включено обновление трех устройств.

Кроме того, подстанция значительно упростит временное подключение к электросети строящихся объектов, а также позволит оперативно обеспечить электроэнергией производственные площадки предприятия в случае возможных аварийных отключений.

Применение стационарных и мобильных подстанций в энергосистеме компании гарантирует высокий уровень надежности и бесперебойности транспортировки нефти и нефтепродуктов.