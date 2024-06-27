В последние дни активизировалась мошенническая деятельность по созданию поддельных профилей руководителей Алюминиевой Ассоциации и компаний, входящих в ее состав, в социальных сетях.

Злоумышленники подделывают аккаунты, используя ФИО и фото из открытых источников, а затем направляют фишинговые сообщения по электронной почте, популярными мессенджерами, через СМС, а также посредством телефонных звонков.

Как правило, мошенники представляются топ-менеджерами предприятий, вашим непосредственным руководителем, сотрудниками служб безопасности или органов государственной власти.

В случае получения сообщений или звонков с просьбой/указанием действий, включая перевод денежных средств, от неизвестного отправителя, представляющегося руководителем компании, необходимо: