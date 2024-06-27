Филиал «Чувашэнерго» способствует развитию инфраструктуры на трассе М-12

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» завершили строительно-монтажные работы в рамках договора на техприсоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств автозаправочного комплекса на федеральной трассе М-12 (Москва-Нижний Новгород-Казань).

Для электроснабжения нового инфраструктурного объекта выполнено строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ протяжённостью 0,6 км с использованием самонесущего изолированного провода. Электроэнергия поступает с подстанции 110 кВ «Ибреси». Объём присоединяемой мощности – 172 кВт.

Обеспечивая техприсоединение комплексов оборудования, предназначенных для заправки топливом транспортных средств, энергетики вносят вклад в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, а также способствуют повышению инвестиционной привлекательности и экономическому становлению региона.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Техническая возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.