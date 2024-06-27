Минэнерго провело выездное совещание по ликвидации последствий паводка в Оренбургской области и повышению надёжности электросетевого комплекса региона

Под руководством Минэнерго прошло выездное совещание, на котором были рассмотрены вопросы ликвидации последствий паводка в Оренбургской области и повышения надёжности электросетевого комплекса региона.

В период паводка 2024 года Министерством энергетики в ежесуточном режиме осуществлялся мониторинг и анализ ситуации. Сетевыми компаниями было организовано взаимодействие с властями региона по электроснабжению особо важных объектов МЧС, МВД и критической инфраструктуры связи.

Для ликвидации последствий было задействовано 358 человек, 60 бригад, 100 единиц техники. Дополнительно было привлечено 28 резервных источников снабжения электроэнергией.

В общей сложности за время паводка в зоне подтопления находилось 547 электросетевых объектов и около 11 тысяч опор ЛЭП. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Ситуация с электроснабжением региона остаётся на особом контроле Минэнерго.

Также на заседании обсуждались вопросы по включению Оренбургской области в перечень регионов с программой повышения надёжности электросетевого комплекса. Рассмотрена подготовка региона к отопительному сезону 2024-2025 годов и предстоящая консолидация территориальных сетевых организаций и бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства.