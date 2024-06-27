Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» – итоги работы и подготовка к 50-й сессии CIGRE

26 июня состоялось расширенное заседание Национального исследовательского комитета (НИК) В5 Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ «Релейная защита и автоматика», функционирующего на базе Системного оператора. Участники обсудили итоги работы Национального исследовательского комитета, международных и национальных рабочих групп в 2023 году и Iполугодии 2024 года, план работы на 2024–2025 годы и подготовку к участию российской делегации в работе 50-й сессии CIGRE в Париже.

С приветственным словом к участникам заседания обратился Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», член президиума РНК СИГРЭ Сергей Павлушко. Он подвел итоги деятельности Национального исследовательского комитета с 2014 года, когда Системный оператор стал его базовой организацией, а также представил нового и.о. руководителя НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» – начальника Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС», доктора технических наук Евгения Сацука.

«Комитет B5 РНК СИГРЭ – это своего рода клуб профессионалов, решающий очень важные и сложные задачи в области релейной защиты и автоматики – в той сфере, где Системный оператор прилагает не менее трети своих технологических усилий. Возглавляемый Системным оператором Национальный исследовательский комитет не опускается ниже третьей строчки в рейтинге активности 16 национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ. Достигнутый высокий уровень активности НИК B5 должен быть сохранен. Главная цель – создать хорошую базу для общения и обсуждения всех актуальных вопросов в области релейной защиты и автоматики», – подчеркнул Сергей Павлушко.

С докладом о деятельности Национального исследовательского комитета в 2023 году и первой половине 2024 года выступил координатор НИК В5 РНК СИГРЭ, представитель России в международном исследовательском комитете SC B5 CIGRE – ведущий эксперт Службы релейной защиты и автоматики АО «СО ЕЭС» Антон Расщепляев.

Он отметил, что за отчетный период НИК В5 принял участие в организации и проведении ряда национальных и международных мероприятий, в числе которых Международная научно-техническая конференция «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2023», а также в работе двух научно-практических конференций и международного научного семинара. Антон Расщепляев перечислил мероприятия, в которых НИК В5 принимает участие на ежегодной основе, в их числе подготовка материалов для участия российских социалистов в сессии CIGRE.

В рамках НИК В5 РНК СИГРЭ функционирует 13 национальных рабочих групп. Национальный исследовательский комитета активно участвует в подготовке молодых специалистов.

Кроме того, НИК В5 активно сотрудничает с международным исследовательским комитетом SC B5 CIGRE. За 10 лет российские специалисты участвовали в деятельности 12 международных рабочих групп. В настоящее время представители нашей страны возглавляют две международные рабочие группы (WG) B5-59 «Быстродействующая защита и автоматизация сети – параметры и требования» и В5-70 «Надежность систем релейной защиты и автоматики энергосистем – методы оценки и сравнения архитектур». Идет организация еще одной международной рабочей группы по противоаварийной автоматике, в которой будет участвовать российский представитель.

«Взаимодействие с международным исследовательским комитетом SC B5 CIGRE продолжается. Мы имеем доступ ко всем материалам, разрабатываемым в рамках деятельности SCB5 CIGRE, специалисты из России активно участвуют в работе международных рабочих групп (WG) как в качестве руководителей, так и в качестве представителей, участвуем во всех мероприятиях, которые проводит международный исследовательский комитет», – подчеркнул Антон Расщепляев.

Отдельной темой доклада стала подготовка к участию делегации НИК В5 РНК СИГРЭ в работе 50-й сессии CIGRE, которая состоится в Париже в августе 2024 года. Антон Расщепляев отметил, что по двум приоритетным темам предстоящей сессии «Практический опыт и новые разработки в области шины процесса» и «Приемка, ввод в эксплуатацию и полевые испытания систем релейной защиты и автоматики» российская делегация представит 10 докладов.

На заседании прозвучали отчеты руководителей международных WG SC B5 CIGRE и национальных рабочих групп НИК В5 РНК СИГРЭ.

Директор Центра НТИ МЭИ, зав. каф. РЗиАЭ НИУ «МЭИ» Александр Волошин, сделал доклад о результатах деятельности рабочих групп НИК B5 РНК CIGRE.

Под его руководством в 2022 году завершила работу международная рабочая группа «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой». Итогом стала техническая брошюра TB 891 «Protection, Automation and Control Architectures with Functionality Independent of Hardware». Центр НТИ МЭИ с участием члена консорциума разработали Интеллектуальную систему РЗА в соответствии с гибкой функциональной архитектурой и реализовали пилотный проект на подстанции 110/10 кВ с проведением 12-месячной опытно промышленной эксплуатации. Решение подтвердило все заявленные характеристики. В настоящее время рабочая группа разрабатывает проект национального стандарта для стандартизации технологии и формализации процедур аттестации/сертификации.

В рамках работы рабочей группы В5.4 «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой» разработаны методики, математический аппарат и программное обеспечение в составе ПАК ЦДЭС для расчета показателей надежности РЗА, а также показателей надежности электрический сетей с учетом показателей надежности РЗА. Выполнен пилотный проект, доказавший эффективность предложенных решений. Рабочая группа начинает разработку ГОСТ для придания официального статуса методикам расчета показателей надёжности.

В группе В5.8 «Требования у созданию САПР цифровых систем РЗА» разработаны верхнеуровневые требования к системам автоматизированного проектирования нового поколения. Рабочая группа проводит детализацию требований и разработку прототипов необходимых решений и технологий.

Целью работы рабочей группы В5.11 «Интеллектуальные системы РЗА» является разработка архитектуры и функциональных требований к системе автоматического контроля и управления комплексами РЗА энергообъектов на основе применения различных методов искусственного интеллекта. Определены требования к использованию доверенных методов ИИ. Разрабатываются требования к стандартизации и сертификации доверенных методов ИИ. Рабочая группа представила решения по обеспечению доверия к методам ИИ для решения задач в электроэнергетической отрасли.

Руководитель Центра практической кибербезопасности Центра НТИ МЭИ, к.т.н., Владимир Карантаев рассказал о результатах деятельности рабочей группы B5.12 «Требования к обеспечению кибербезопасности (устойчивости функционирования) цифровых систем РЗА».

Рабочая группа проанализировала международные стандарты и определила актуальные для РФ требования к обеспечению кибербезопасности РЗА. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта разработан проект концепции обеспечения кибербезопасности цифровых систем РЗА в течение жизненного цикла. Отдельные положения этой концепции докладывались на Научно-техническом совете ЕЭС и мероприятиях под эгидой Ассоциации Цифровой Энергетики. Выработаны решения по построению процессов Разработки Безопасного ПО с учетом специфики РЗА. Создана совместно с ИнфоТеКС первая в России отраслевая лаборатория Встроенных Криптографических Средств Защиты Информации. Разработаны отраслевые сценарии проведения кибиручений по отработке действий при кибератаках на системы РЗА и АСУТП объектов электроэнергетики на базе решений Ampire (ИнфоТеКС) и ПАК ЦДЭС (Центр НТИ МЭИ). В настоящее время рабочая группа работает в направлении разработки требований и решений по созданию доверенных программно-аппаратных комплексов для реализации функций РЗА.

В докладе руководителя национальной рабочей группы B5.7 «Развитие технологий моделирования в РЗА», заместителя начальника службы РЗА АО «СО ЕЭС» Дмитрия Ясько были представлены промежуточные результаты анализа требований к математическим моделям устройств РЗА, выполненного участниками рабочей группы.

По результатам работы национальной рабочей группы В5.10 «Требования к системам защиты, автоматики и управления для интеграции ВИЭ в энергосистему» разработаны два национальных стандарта, регламентирующие требования к работе систем накопления электрической энергии в ЕЭС России и к фотоэлектрическим электростанциям, подготовлены изменения в действующий национальный стандарт, регламентирующий требования к объектам генерации на базе ветроэнергетических установок. Руководитель В.5.10 Евгений Сацук отметил необходимость в дальнейшей работе сфокусироваться на задачах релейной защиты, в связи с чем скорректированы цели и задачи рабочей группы, а также планируется изменить ее состав. Новым руководителей рабочей группы назначен начальник Службы релейной защиты и автоматики АО «СО ЕЭС» Александр Козырев.

Руководитель рабочей группы В5.13 Дмитрий Дубинин рассказал о промежуточных итогах. Ведутся исследования идентификации причин низкочастотных колебаний на генерирующем оборудовании в режиме реального времени, разрабатываются инструменты поиска корреляций между динамикой изменения параметров режима работы гидроагрегатов (по данным синхронизированных векторных измерений – СВИ) и данных штатных систем вибродиагностики гидроагрегатов, реализацией АРПМ по углу, разработкой алгоритмов расчета векторов напряжения и тока в ненаблюдаемых узлах энергосистемы на основе СВИ от наблюдаемых узлов и параметров схем замещения ЛЭП. Также он упомянул о проектах компании ИЦ «Энергосервис» – реализации защиты от замыканий на землю в распределительных сетях среднего напряжения с использованием технологии СВИ, мониторинге состояния силовых трансформаторов по данным СВИ, разработке устройств РЗА на основе технологии СВИ.

С целью выработки единых подходов разных производителей устройств РЗА к разработке требований к трансформаторам тока НИК В5 принято решение создать новую рабочую группу В5.14 «Требования к трансформаторам тока для обеспечения правильной работы устройств РЗА в переходных режимах», которую возглавит Антон Расщепляев.

НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в рабочих группах В5.10 и В5.14, для чего необходимо в срок до 12.07.2024 направить по электронной почте air(at)so-ups.ru: ФИО и контактную информацию.

Актуальная информация о деятельности НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» размещена на страницах его информационных партнеров – журналах «Энергетик» и «Релейщик», а также на сайте CIGRE и в телеграмм-канале НИК В5 РНК СИГРЭ.