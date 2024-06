Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» – итоги работы и подготовка к 50-й сессии CIGRE

ТК РНК СИГРЭ информирует: 1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC): C4 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C4.77_Best practices for individual and collective conformity assessment of inverter-based resources during their lifetime. B4/C4 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B4_C4.103_AC network equivalents for HVDC and FACTS project studies. 2. С общей информаци...