Общежитие на 634 места построят для Казанского аграрного университета

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство общежития для Казанского государственного аграрного университета. По итогам экспертизы выдано положительное заключение на объект.

Здание будет построено в Приволжском районе Казани, рядом с Фермерским лесом. Это недалеко от здания института механизации и технического сервиса. Его площадь составит более 16 тысяч квадратных метров.

«Сейчас у университета шесть зданий для общежитий: четыре расположены в учебном городке по улице Ферма-2, еще два находятся в центре Казани. Всего в них можно расположить почти 1700 студентов и аспирантов. С появлением нового корпуса число мест увеличится на 634, таким образом, университет сможет разместить более 2300 человек», – сказала представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.

На первом этаже общежития предусмотрены медицинские, спортивные, хозяйственные и административные помещения, а также группа жилых помещений.

На этажах со второго по пятнадцатый также разместятся жилые блоки со вспомогательными помещениями. Это будут двух- и трехкомнатные модули с кухней и санузлом.

Территорию общежития благоустроят, проложат дороги и тротуары. Во дворе организуют площадки для отдыха и занятий физкультурой, парковку для постояльцев. Также специалисты проведут озеленение территории: уложат газоны, высадят деревья и кустарники.