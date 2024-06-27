Системный оператор провел отбор исполнителей услуг по НПРЧ на второе полугодие 2024 года

час назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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По результатам конкурентных процедур для оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в период с июля по декабрь 2024 года отобрано 105 единиц генерирующего оборудования с совокупной величиной резервов первичного регулирования ±1936,4 МВт.

Для участия в конкурентном отборе были поданы ценовые заявки в отношении 119 единиц генерирующего оборудования с совокупной величиной резервов первичного регулирования ±2078,7 МВт.

Услуги по НПРЧ во второй половине 2024 года будут оказывать 15 субъектов электроэнергетики: ООО «БГК», ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», АО «ЕвроСибЭнерго», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Курганская ТЭЦ», ПАО «Мосэнерго», АО «Нижневартовская ГРЭС», ООО «Ноябрьская ПГЭ», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1», ООО «ВО «Технопромэкспорт», ПАО «Т Плюс», ПАО «Форвард Энерго», ПАО «ЭЛ5-Энерго», ПАО «Юнипро».

Впервые в НПРЧ будут участвовать энергоблоки №№ 2 и 7 Костромской ГРЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация») и гидроагрегат №16 Усть-Илимской ГЭС (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»).

По итогам отбора со всеми компаниями будут заключены договоры оказания услуг по обеспечению системной надежности в электронной форме с применением электронной подписи.

Решения комиссии по проведению отборов и информация о Перечне субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в ЕЭС, опубликованы на официальном сайте АО «СО ЕЭС».

О рынке системных услуг

Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг, РСУ) – один из важнейших механизмов поддержания необходимого уровня надежности и качества работы Единой энергетической системы России в условиях функционирования рынков электроэнергии и мощности. Виды услуг и порядок их оказания определенны Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2010 г. №117.

Системный оператор осуществляет отбор поставщиков услуг на конкурентной основе, т.е. направленный на минимизацию стоимости оказываемых услуг в рамках установленного предельного объема средств, а также заключает с отобранными субъектами договоры, контролирует качество и объем услуг, производит их оплату, координирует действия участников РСУ.

Нормированное первичное регулирование частоты – один из видов услуг по обеспечению системной надежности, направленный на обеспечение гарантированного качества первичного регулирования частоты для удержания ее отклонений в допустимых пределах при возникновении небаланса мощности в любой части энергосистемы. Осуществляется системами автоматического регулирования частоты и активной мощности электростанций.

НПРЧ ограничивает отклонения частоты, но не восстанавливает ее нормальный уровень после появления небаланса мощности в энергосистеме. Эту задачу решает автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности, которое также входит в перечень системных услуг.

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