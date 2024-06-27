Экспертиза одобрила проект «Ленгипротранса» по переустройству пассажирской инфраструктуры станции Чудово

По проекту АО «Ленгипротранс» (входит в «Нацпроектстрой») планируют обновить пассажирскую инфраструктуру станции Чудово Октябрьской железной дороги. Проект уже одобрила Главгосэкспертиза России.

На станции организуют беспрепятственную среду для маломобильных граждан, в частности, смонтируют лифты для доступа на пешеходный мост. Перед входом на вокзал и платформы планируют построить два пункта досмотра, чтобы пассажиры могли быстро и удобно проходить проверку. Также на станции установят систему навигации, благоустроят и озеленят территорию. Для усиления энергоснабжения возведут блочную комплектную трансформаторную подстанцию и реконструируют тяговую подстанцию. Кроме того, здесь удлинят платформу №1 и реконструируют торцевой участок платформы №3.