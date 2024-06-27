Энергетики «Россети Кубань» повысили защищенность ЛЭП тихорецкого энергорайона от гроз

Сотрудники Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» завершили замену и монтаж грозозащитного троса на двух высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ. На ЛЭП смонтировано порядка 12 км нового грозотроса. Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения предприятий, социальных объектов и более 20 тысяч жителей, проживающих в сельских населенных пунктах Тихорецкого и Крыловского районов Краснодарского края.

Работы выполнены на ЛЭП классом напряжения 110 кВ «Тихорецк – Малороссийская тяговая» и 35 кВ «Новомихайловская – Кугоейская» общей протяженностью более 28 км. Замена троса произведена в рамках реализации годовой ремонтной программы и подготовки к осенне-зимнему сезону и выполнена на 100%.

Грозозащитный трос – заземленный провод, натянутый вдоль воздушной линии электропередачи над проводами ЛЭП. Он обеспечивает защиту энергообъекта от разрядов молний, которые могут стать причиной технологических нарушений. Своевременная замена выработавшего ресурс грозотроса позволяет обеспечить надежную работу энергообъектов в неблагоприятных погодных условиях и обеспечить бесперебойным и качественным электроснабжением потребителей.

Эксплуатационное обслуживание линий электропередачи – важная составляющая ремонтной программы Тихорецких электрических сетей, от реализации которой зависит надежность подачи электроэнергии потребителям Тихорецкого, Павловского, Крыловского, Новопокровского, Белоглинского районов Краснодарского края с общей численностью населения в 250 тыс. человек.