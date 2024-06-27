ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает строительство подстанции «Алга»

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») продолжает строительство подстанции «Алга» на территории особой экономической зоны «Алга» в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии. Подготовительный этап завершен, подрядчики приступили к активной фазе возведения. Установлены сваи под распределительные устройства, проложены инженерные коммуникации. На данный момент ведется строительство фундаментов.

В дальнейшем на площадку поступит электротехническое оборудование. Напомним, новый центр питания будет оснащен двумя силовыми трансформаторами мощностью 80 МВА каждый производства отечественного холдинга ERSO.

Ориентировочный срок окончания строительства – 2025 год. Энергообъект предназначен для электроснабжения промышленных предприятий 3-й и 4-й площадок особой экономической зоны «Алга».